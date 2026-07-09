Abbonamenti: esordio boom, già 11 mila i rinnovi

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Avvio con il botto. A quarantasei giorni di distanza dall'inizio della stagione, la voglia di Roma si fa già sentire. Nel giorno di apertura della campagna abbonamenti per il campionato 2026/2027, infatti, sono stati 11.000 i tifosi giallorossi che hanno già rinnovato la propria tessera. Un numero incredibile considerando che la prima fase dei rinnovi durerà fino alle 10 di lunedì 20 luglio. Nel corso della mattina di ieri, tra l'altro, è stato registrato un picco di circa 3.000 utenti in fila virtuale. Se verrà confermato il trend del primo giorno, non sarà complicato per la Roma raggiungere l'obiettivo dei 40.000 abbonamenti e del tutto esaurito, nonostante gli aumenti dei prezzi registrati in tutti i settori. In Curva Sud il prezzo del rinnovo della versione Classic è aumentato di 30 euro rispetto allo scorso anno (Classic Extra e Plus costano rispettivamente 325 e 348 euro), mentre in Curva Nord si è passati da 255 a 283 euro. Il rinnovo nei Distinti Sud, invece, è salito da 339 a 376 euro. Per quanto riguarda le due tribune, in Monte Mario il rincaro più alto è di 190 euro, mentre il settore Centrale della Tribuna Tevere costa 895 euro rispetto agli 805 della passata stagione. La seconda mini-fase dei rinnovi con conferma del posto per coloro che hanno acquistato per la prima volta in waiting list o vendita libera nella passata stagione sarà aperta dalle 12 del 20 luglio alle 12 del 23 luglio. I prezzi saranno diversi, così come per chi dalle 14:30 del 23 luglio alle 12 del 27 luglio vorrà rinnovare il proprio abbonamento cambiando posto. Ultimato il periodo dedicato rinnovi, si aprirà la possibilità per i circa 25.000 iscritti alla waiting list 2026/2027 di sottoscrivere la nuova tessera. Bisognerà attendere le ore 15 del 29 luglio per l'eventuale vendita libera, anche se il «rischio» che non parta è piuttosto elevato. L'esordio in campionato della Roma avverrà proprio all'Olimpico, lunedì 24 agosto, contro la Fiorentina. Per i prossimi giorni, poi, verrà aperta anche la campagna abbonamenti per le coppe, che darà la possibilità ai tifosi di assistere alle quattro partite casalinghe della fase campionato di Champions League e all'ottavo di finale di Coppa Italia.