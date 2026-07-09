La Roma appesa a un filo: Greenwood verso la Turchia, spunta l'alternativa Ndoye

È una questione di garanzie. Da una parte quelle tecniche, che Friedkin ha ribadito a Gasperini, col risultato di un Gian Piero fiducioso, nonostante gli zero acquisti. Dall'altra quelle bancarie, che invece il Fenerbahce aspetta per chiudere l'acquisto di Greenwood, dopo l'accelerata delle ultime ore. (...) Una convinzione, mista a serenità, che l'uomo di Grugliasco ha mostrato martedì nella sua seconda uscita pubblica dell'estate, in un evento targato Sky Sport. La Roma riparte dal 3° posto conquistato e Gasperini vuole alzare l'asticella. (...) D'altronde, Gasp non si è nascosto neanche di fronte alla benedizione di Capello: "Dopo Liedholm e me, arrivi tu". Tradotto: la Roma può giocarsi le sue carte per lo Scudetto. Per farlo, Gasperini ha chiesto acquisti mirati: due esterni offensivi, un'alternativa a Malen e un centrocampista mancino di fascia. Oltre, ovviamente, a sostituire eventuali partenze eccellenti come Koné che, insieme a Soulé, non è sicuro di restare. A proposito dell'argentino, dopo lo Stoccarda e alcuni club sauditi (destinazione non gradita a Matias) anche il Sunderland (dell'ex ds Ghisolfi) ha chiesto informazioni all'agente. Tornando alle richieste di Gasp, la lista presentata dall'allenatore alla proprietà è stata condivisa con D'Amico. I due si sono ritrovati dopo gli anni di Bergamo e tra loro è subito tornato il feeling, quello che era mancato con Massara. Ora però c'è da passare dalla teoria alla pratica e dietro quel virgolettato del tecnico, "il mercato entrerà nel vivo la prossima settimana", c'è una convinzione che sa anche di avviso ai naviganti. (...) Nelle ultime ore, poi, da Istanbul si sono avvicinati alle richieste del Marsiglia e ora, dalla Turchia, raccontano l'accordo a un passo. Mancano solo le famose garanzie bancarie. D'Amico, intanto, studia le alternative. Tanti i profili già proposti al club, l'ultimo è Ndoye. L'ex Bologna, ora al Nottingham Forest, é impegnato con la Svizzera al Mondiale. Piace, anche se non è il preferito ad oggi, ma gli scenari possono cambiare. Ciò che non cambierà, invece, è il destino di Celik e Dybala, pronti a rinnovare. Per Pellegrini, invece, presto ci sarà l'incontro decisivo tra D'Amico e Pocetta. Il nodo da sciogliere riguarda più la durata (l'agente chiede un triennale) che lo stipendio, ma la firma arriverà. Intanto è partita la campagna abbonamenti, con 11.000 tifosi che nelle prime 24 ore a disposizione hanno confermato il proprio posto all'Olimpico per l'anno prossimo.

(corsera)