Pisilli, un muro d'amore

La Roma ha blindato Pisilli, togliendolo ufficiosamente dal mercato almeno fino a quando non riceverà la classica offerta impossibile da rifiutare. Arriverà? Oggi non è dato saperlo anche se i movimenti sul centrocampista sono stati molti nelle ultime due settimane. L’asticella però è alta e per certi versi potrebbe anche apparire invalicabile: parliamo di 35 milioni di euro di valutazione per un calciatore esploso negli ultimi sei mesi, dopo un avvio di stagione in sordina. (...) Non è in vendita: da qui alle prossime settimane la linea societaria non cambierà e questa considerazione ovviamente inorgoglisce il ragazzo. Lui non se ne sarebbe andato a gennaio e non vorrebbe andarsene neppure ora. La Roma è la squadra del suo cuore, dopotutto. Eppure la parola “incedibile” a Trigoria è stata bandita da tempo. Se qualcuno dovesse bussare alle porte con il gruzzoletto giusto nelle mani, varrà la vecchia massima che nella vita ogni cosa ha un prezzo e che il calcio non può rappresentare certamente un’eccezione. Nessun big è escluso da questo ragionamento, anche se l’allenatore vorrebbe tenerli tutti fino alla fine del mercato. (...) Su Pisilli si sono mossi in tanti. Niccolò è finito nei pensieri di Inter, Juventus e Milan, ha persino attirato l’interesse di qualche club estero come il Porto. Nessuno, però, è mai arrivato a formulare un’offerta convincente. (...)

(corsport)