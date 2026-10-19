Per lo Slovan tornano Malen, Mancio e Wes

Ieri la squadra si è allenata al mattino, oggi alle 13:30 parlerà Gasperini e poi a Trigoria andrà in scena la rifinitura in vista della Champions. All'Olimpico arriva lo Slovan Bratislava allenato da Yaya Tourè.

Fin qui la Champions degli slovacchi è stata accidentata: hanno incassato un 6-1 dal PSG e perso in casa 3-0 contro lo Stoccarda.

Gasp è intenzionato a rilanciare Mancini, Hermoso, Molina, Wesley e Malen dall'inizio. Koné e Cristante ancora out. Pellegrini si gioca il posto con Mora.

(Corsport)