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Per lo Slovan tornano Malen, Mancio e Wes

La penna degli Altri
di R.P.
mancini
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Ieri la squadra si è allenata al mattino, oggi alle 13:30 parlerà Gasperini e poi a Trigoria andrà in scena la rifinitura in vista della Champions. All'Olimpico arriva lo Slovan Bratislava allenato da Yaya Tourè. 
Fin qui la Champions degli slovacchi è stata accidentata: hanno incassato un 6-1 dal PSG e perso in casa 3-0 contro lo Stoccarda. 
Gasp è intenzionato a rilanciare Mancini, Hermoso, Molina, Wesley e Malen dall'inizio. Koné e Cristante ancora out. Pellegrini si gioca il posto con Mora.
(Corsport)

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