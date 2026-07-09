Pellegrini-Roma: sprint per il sì

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Mentre Greenwood ha già in mano i biglietti aerei per Istanbul, Pellegrini si prepara ad iniziare una nuova stagione con la Roma. L'accordo con il numero 7 ancora non c'è, ma sono tutti fiduciosi sul fatto che lunedì mattina sarà presente al raduno per il raduno agli ordini di Gasperini che ha spinto con la società per la sua permanenza. E il nuovo direttore sportivo D'Amico da giorni sta lavorando in questo senso, con contatti continui con l'agente del classe 1996 dopo il faccia a faccia della scorsa settimana. La distanza tra richiesta e offerta è davvero ridotta e a meno di clamorose sorprese entro il weekend arriverà la fumata bianca. Con una stretta di mano e la firma per continuare un rapporto iniziato addirittura nel 2005, quando mosse i primi passi nel vivaio giallorosso. Quello di Pellegrini è l'ultimo dei tre dossier rimasti aperti sui giocatori che hanno visto scadere il contratto il 30 giugno. Per Dybala e Celik è infatti tutto fatto e si attende solo l'annuncio della società sui prolungamenti dei rispettivi accordi. Il mercato della Roma parte quindi dalle conferme richieste dal tecnico, mentre dalle parti della Capitale non si sono ancora visti volti nuovi. Con un grande obiettivo che è ormai sfumato. Greenwood infatti è destinato a vestire la maglia del Fenerbahce, che ha sbaragliato la concorrenza per l'attaccante con un'offerta da capogiro sull'ingaggio. L'inglese ha detto sì alla proposta da dieci milioni netti più bonus presentata dai turchi, che hanno pure una bozza d'accordo con il Marsiglia, che ha detto sì a una cifra complessiva da 42 milioni, dando il via libera alla cessione. Le società stanno sistemando gli ultimi dettagli finanziari e poi l'intesa sarà ufficializzata. A frenare la Roma, più che il costo del cartellino, sono state le richieste del calciatore e del padre-agente, che inizialmente aveva dato il suo gradimento ai giallorossi, che si sono spinti fino ad un ingaggio annuo da 5 milioni netti. Troppo ampio il divario con quanto ha potuto mettere sul piatto il Fenerbahce nelle scorse ore e già da qualche giorno i segnali sulla trattativa erano abbastanza negativi. I piani di D'Amico non cambiano: la società vuole accontentare Gasperini (Jacopo Sbravati entra nel suo staff), regalandogli degli esterni d'attacco di spessore. Rivoluzione in vista per il settore giovanile. Il nuovo responsabile Margiotta è intenzionato a cambiare l'allenatore della Primavera e sta trattando con l'attuale tecnico Guidi per la buonuscita. Al suo posto uno dei candidati più forti è Mattia Scala, lo scorso anno allenatore dell'Under 18. Intanto è possibile la permanenza per Alberto De Rossi, a cui sarà proposto un nuovo incarico.