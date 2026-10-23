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Pellegrini fuori 2 mesi: Gasp punta su Mora e gli chiede più gol

La penna degli Altri
di FedericoL
MORA
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È il momento di Rodrigo Mora. L'infortunio di Pellegrini, che rischia di rientrare nel 2027 per una lesione di alto grado alla coscia destra, carica di responsabilità il portoghese, pronto a ritagliarsi più spazio dopo un avvio intermittente. Domani la Roma affronta il Napoli al Maradona - il trequartista affiancherà Soulé alle spalle del centravanti Malen, visto che anche Dybala è ai box per una lesione al polpaccio. (...) Il suo impiego in campo, finora, è stato graduale: in campionato ha giocato, in media, 46 minuti a partita. Ora si cambia: Mora vuole prendersi le chiavi del reparto, diventando il nuovo punto di riferimento di Malen. Tra i due c'è grande intesa, come dimostrato nella sfida contro il Real all'Olimpico, quando il portoghese ha servito l'attaccante per il gol del momentaneo 2-1. (...) Rodrigo dovrà assimila-re in fretta l'idea tattica dell'allenatore, che gli chiede di essere più decisivo davanti alla porta. L'obiettivo è arricchire il bottino dei gol.
(La Repubblica)
R. Mora Carvalho

R. Mora Carvalho

PortugalPortogallo Età 19 Centrocampista

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2026/2027
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Gol0
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Gol1
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Napoli-RomaRodrigo Mora

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