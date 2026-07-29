Pellegrini e la firma?

A Trigoria c'è un giallo da risolvere: il rinnovo di Pellegrini. Gasperini prima, Cristante e Svilar poi, negli ultimi giorni in tanti ne hanno parlato e in un'unica direzione, augurandosi il lieto fine. L'accordo, ormai totale, in linea teorica sarebbe stato pure raggiunto tra il ds D'Amico e l'agente Pocetta sia sullo stipendio che sulla durata del nuovo contratto. Il calciatore dovrebbe guadagnare 2,5 milioni più bonus per due stagioni, più opzione unilaterale in favore del club per allungare fino al 2029. Ma il condizionale è d'obbligo. Perché i giorni passano e la firma non arriva. La Roma prosegue la sua preparazione estiva, che nel pomeriggio riprende a Trigoria dopo due giorni di riposo, mentre Pellegrini lavora da solo con un preparatore atletico, diviso tra Forte dei Marmi (dov'è in vacanza la famiglia) e casa sua nella Capitale. (...) E poi c'è la condizione fisica di Pellegrini. Una decina di espresso sul tema: "Non potrebbe allenarsi perché è infortunato. Forse per questo i tempi sono più lunghi, ma mi auguro possa al più presto essere con noi". L'infortunio in questione è una ricaduta di maggio quando, provando a forzare e a recuperare dalla lesione muscolare in tempo per il derby, il centrocampista si è dovuto fermare nuovamente. Un'ipotesi, che però non trova conferme ufficiali, racconta anche di come poi Pellegrini si sia recato in Finlandia per un controllo dal dottor Lempainen, specialista che lo aveva operato a maggio 2025 dopo la lesione al tendine del retto femorale della coscia destra (la stessa dell'ultimo stop). (...) Al di là di questo, c'è da precisare comunque che Pellegrini sarebbe pronto per l'inizio della stagione, a patto che cominci a lavorare con il resto dei compagni. Per la fumata bianca si attende l'ok dei Friedkin e c'è chi è pronto a scommettere sulla prossima settimana. Intanto la Roma venerdì partirà per il ritiro in Galles, senza Pellegrini a meno di colpi di scena. Sul mercato, D'Amico cerca l'ala sinistra e Bahoya è un'alternativa valida alla pista Nusa, sempre viva ma complicata. Contatti con lo Sporting Lisbona per Fresneda, che piace come esterno basso. Infine, dopo un anno in prestito al PSV, Salah-Eddine è pronto a essere ceduto a titolo definitivo: trattativa in corso tra Roma e Olympiacos.

(corsera)