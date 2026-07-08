Patto Dybala-Gasp

[...] Non è solo un rinnovo di contratto, quello che legherà Paulo Dybala alla Roma fino al 2027: è un manifesto di fedeltà, un patto d'onore con il tecnico Gian Piero Gasperini siglato sotto il cielo di Trigoria. Più che mai al centro del progetto giallorosso dei Friedkin all'alba della nuova stagione, il tecnico sarà l'architetto tattico e anche il custode del talento dell'argentino. Perché sotto la sua gestione rigorosa la Joya si appresta a rivoluzionare anche il proprio metodo di lavoro con l'obiettivo di rafforzare i muscoli preservando la classe, la magia, i colpi ad effetto, regalandosi finalmente quella continuità che il calcio frenetico di oggi esige a questi livelli. [...] E così Dybala, prolungando di un'altra stagione (ingaggio di 3 milioni più bonus legati a presenze e obiettivi di squadra e opzione a favore del club per un ulteriore anno di contratto), potrà cominciare a Trigoria la preparazione sulle ali dell'entusiasmo dopo il finale strepitoso dell'ultima stagione culminata con l'exploit dell'Europa che conta. [...] E per l'allenatore, del resto, poter plasmare l'attacco attorno al suo punto di riferimento, fin dalle prime amichevoli estive, sarà la migliore base di partenza possibile per migliorare il tasso di pericolosità della squadra. E poi c'è la Champions, la grande attrazione dal fascino irresistibile anche per la Joya. [...] Accanto a Dybala, si preparano nondimeno Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini al grande annuncio. Per il turco - eliminato nella prima fase del Mondiale - l'accordo da ufficializzare a stretto giro è stato raggiunto su tutta la linea da tempo: circa 3 milioni a stagione per tre anni. [...] E passi in avanti, d'altra parte, sono stati compiuti nelle ultime ore pure sul fronte Pellegrini. L'ex capitano ha rifiutato la corte del Besiktas di Vincenzo Italiano ed è disposto a prolungare per tre stagioni con una base molto simile a quella di Dybala. Servirà probabilmente ancora un incontro tra il ds Tony D'Amico e l'entourage di Lorenzo, ma si respira ottimismo da entrambe le parti per il nuovo matrimonio con uno dei leader dello spogliatoio giallorosso. L'obiettivo, ormai concreto, è quello di avere il trio dei senatori a disposizione già nel primo giorno di ritiro di lunedì prossimo. Poi verranno formalizzati allo stesso modo i prolungamenti di Bryan Cristante e Gianluca Mancini, attualmente in scadenza nel 2027, fino al 2030. [...]

(Gasport)