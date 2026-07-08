News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Patto Dybala-Gasp

La penna degli Altri
di MV
mercoledì, 08 luglio 2026 alle 7:06
dybala e gasp
Aggiungi come fonte preferita su Google
[...] Non è solo un rinnovo di contratto, quello che legherà Paulo Dybala alla Roma fino al 2027: è un manifesto di fedeltà, un patto d'onore con il tecnico Gian Piero Gasperini siglato sotto il cielo di Trigoria. Più che mai al centro del progetto giallorosso dei Friedkin all'alba della nuova stagione, il tecnico sarà l'architetto tattico e anche il custode del talento dell'argentino. Perché sotto la sua gestione rigorosa la Joya si appresta a rivoluzionare anche il proprio metodo di lavoro con l'obiettivo di rafforzare i muscoli preservando la classe, la magia, i colpi ad effetto, regalandosi finalmente quella continuità che il calcio frenetico di oggi esige a questi livelli. [...] E così Dybala, prolungando di un'altra stagione (ingaggio di 3 milioni più bonus legati a presenze e obiettivi di squadra e opzione a favore del club per un ulteriore anno di contratto), potrà cominciare a Trigoria la preparazione sulle ali dell'entusiasmo dopo il finale strepitoso dell'ultima stagione culminata con l'exploit dell'Europa che conta. [...] E per l'allenatore, del resto, poter plasmare l'attacco attorno al suo punto di riferimento, fin dalle prime amichevoli estive, sarà la migliore base di partenza possibile per migliorare il tasso di pericolosità della squadra. E poi c'è la Champions, la grande attrazione dal fascino irresistibile anche per la Joya. [...] Accanto a Dybala, si preparano nondimeno Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini al grande annuncio. Per il turco - eliminato nella prima fase del Mondiale - l'accordo da ufficializzare a stretto giro è stato raggiunto su tutta la linea da tempo: circa 3 milioni a stagione per tre anni. [...] E passi in avanti, d'altra parte, sono stati compiuti nelle ultime ore pure sul fronte Pellegrini. L'ex capitano ha rifiutato la corte del Besiktas di Vincenzo Italiano ed è disposto a prolungare per tre stagioni con una base molto simile a quella di Dybala. Servirà probabilmente ancora un incontro tra il ds Tony D'Amico e l'entourage di Lorenzo, ma si respira ottimismo da entrambe le parti per il nuovo matrimonio con uno dei leader dello spogliatoio giallorosso. L'obiettivo, ormai concreto, è quello di avere il trio dei senatori a disposizione già nel primo giorno di ritiro di lunedì prossimo. Poi verranno formalizzati allo stesso modo i prolungamenti di Bryan Cristante e Gianluca Mancini, attualmente in scadenza nel 2027, fino al 2030. [...]
(Gasport)

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

dybala e paredes tottenham roma

Paredes sul rinnovo di Dybala: "Era nei suoi pensieri, gli auguro il meglio"

lug 08, 10:30

Dopo la sfida tra Argentina ed Egitto che ha sancito il passaggio del turno dell'albiceleste ai quarti di finale del mondiale, ha parlato Leandro Paredes, che ha detto la sua anche sull'imminente rinn...

curva sud

Abbonamenti 2026/27: al via la prima fase riservata ai rinnovi

lug 08, 10:07

È ufficialmente partita la campagna abbonamenti della Roma in vista della stagione 2026/27. Come annunciato dal club, da questa mattinascatterà la fase 1:  i tifosi già in possesso dell’abbonamento de...

roma lazio dybala

DYBALA: "Sono arrivato a Roma grazie a Mourinho, è un genio. La finale di Budapest un dolore ancora forte" (VIDEO)

lug 08, 9:54

Torna a parlare Paulo Dybala in attesa dell'ufficialità del rinnovo di contratto. Intanto l'argentino si è raccontato senza filtri in un podcast con lo youtuber Daavo. Le sue parole: Su Messi.. "Per...

NOTIZIE POPOLARI
greenwood

Calciomercato Roma, Greenwood in stand-by: l'inglese chiede 6 milioni più bonus a stagione. Nessun contatto con Gasperini. Dalla Turchia: il Fenerbahce ha raggiunto l'accordo con il giocatore

lug 07, 12:04
kaiserslautern roma gasperini 1

GASPERINI: "Con la proprietà c'è un rapporto continuo, D'Amico è impegnatissimo. Vogliamo essere protagonisti anche la prossima stagione"

lug 07, 19:07
gasperinicapello

VIDEO - Siparietto all'evento Sky, Capello passa il testimone a Gasperini: "Si legge che farai una grande squadra. La Roma si ripete dopo vent'anni: Liedholm, Capello..." e indica il tecnico giallorosso

lug 07, 19:53
greenwood drib

Calciomercato Roma, dalla Francia: il Fenerbahce vuole chiudere per Greenwood nelle prossime 48 ore

lug 07, 22:30
stadio-pietralata-dallalto

Pietralata, si opponeva allo stadio: pagherà maxi risarcimento danni

lug 08, 8:00
soule

Calciomercato Roma, il Sunderland di Ghisolfi punta Soulé

lug 07, 18:57
VAI AL CANALE
Foto
Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Loading