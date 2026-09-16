News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Partita a scacchi

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
mercoledì, 16 settembre 2026 alle 7:41
Balerdi
Aggiungi come fonte preferita su Google
leri Hakan Calhanoglu all'Humanitas ha fatto gli accertamenti di rito all'adduttore della coscia destra: tutto confermato, risentimento muscolare. Ci si rivedrà probabilmente dopo la sosta, la previsione interna è di circa tre settimane di stop e questo, però, renderà meno urgente il bisogno del turco in mezzo. Con la Roma, però, Hakan sarebbe comunque servito, anche se Piotr Zielinski è decisamente qualcosa in più di un semplice sostituto. [...]
Gasp, invece, ha tutt'altro dubbio in testa: alla fine, al centro della sua difesa confermerà Balerdi o rilancerà Ndicka? A rigor di logica, toccherebbe di nuovo all'ivoriano, che a Torino è rimasto fuori solo a causa di un virus intestinale. L'argentino, però, ha dimostrato di essere un giocatore eccezionale. E rispetto a Ndicka ha una qualità fondamentale per sabato, la velocità sui recuperi. Avere uno che sa coprire alle sue spalle 30 o 40 metri nei ripiegamenti può essere fondamentale, considerando che la Roma difende alta. E che l'Inter è molto brava ad attaccare gli spazi, soprattutto in campo aperto.
(Gasport)

APPENA ARRIVATO

FRIEDKIN

Everton in vendita? Le regole UEFA sulle multi-proprietà costringono i Friedkin a prendere una decisione

set 16, 16:52

C'è un tema importante, tirato fuori in queste ore, che riguarda Everton e Roma, le due squadre di proprietà dei Friedkin. Entrambe le formazioni stanno vivendo, dalla fine della passata annata, dei m...

Balerdi

Calciomercato Roma, dalla Francia: anche il Marsiglia è contento dell'inizio di Balerdi

set 16, 16:06

Arrivato negli ultimi giorni di mercato in prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia per una cifra intorno ai 16 milioni di euro, Leonardo Balerdi ha impattato in maniera importante nel mondo Rom...

aldair totti

Totti: "Non sapevo che sarei diventato capitano, Aldair me lo ha detto lì per lì"

set 16, 15:52

Francesco Totti torna a parlare. L'ex numero 10 giallorosso ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare per commentare "Aldair, cuore giallorosso", presto On Demand. Ecco le parole di Totti: "N...

aaa luciano moggi

Moggi: "L'incontro con Gasperini? Abbiamo parlato della Roma, non ha bisogno di consigli"

set 16, 14:24

Luciano Moggi ha svelato i dettagli dell'incontro che lo ha visto protagonista ieri con Gasperini. Ecco le spiegazioni dell'ex dirigente ai microfoni dell'emittente satellitare: “Gasperini non ha biso...

NOTIZIE POPOLARI
maglia dybala torino

VIDEO - "Molto più di una semplice maglia": le lacrime di gioia del giovane tifoso che ha ricevuto la maglia da Dybala a Torino

set 15, 19:15
Screenshot_15-9-2026_222533_www.instagram.com

Argentina, non c'è Dybala tra i convocati. Scaloni chiama Balerdi, Soulé e Castro per l'ultima di Messi

set 15, 22:22
giovanni-malago

Mancato tesseramento di Malagò, Buonfiglio esce allo scoperto: la Figc verso il commissariamento

set 16, 11:47
De Roon

De Roon, il "nemico" diventato leader. Gasp se lo gode: «Non è una bandierina»

set 16, 8:00
roma store interno

Caso dipendenti, fallisce la mediazione della Regione Lazio con la Roma. Fisascat e Filcams: "Pronti a nuovi scioperi"

set 15, 18:00
6da2e99297b4-eva5915

Post Match – Franco Balerdi

set 16, 10:36
VAI AL CANALE
Foto
TORINO-ROMA 14.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

Roma in partenza verso Torino 13.09.2026

Roma in partenza verso Torino 13.09.2026

Loading