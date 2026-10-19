Oggi test per Dybala. Torna Malen

IL TEMPO (L.PES) - E' già tempo di Champions. Appena settantadue ore dopo la gara col Genoa domani sera la Roma, ancora all'Olimpico, tornerà in campo per la terza giornata della fase campionato della coppa più prestigiosa d'Europa. Di fronte ci sarà lo Slovan Bratislava per un appuntamento che i giallorossi non possono sbagliare: servono i primi tre punti europei per dare un senso alla campagna di coppa.

Gasperini ritroverà Malen che ha saltato la gara di campionato e proverà a recuperar Dybala almeno per la panchina. L'argentino ieri ha svolto lavoro personalizzato nella classica seduta di scarico dopo la partita. Oggi test decisivo per capire se potrà strappare o meno una convocazione. Certo, il calendario suggerisce prudenza: sabato infatti c'è la delicata trasferta di Napoli prima di altre due gare di campionato con Cagliari e Udinese. Per questo con la Joya si procederà con cautela per cercare di averlo al cento per cento nel match al Maradona. Stesso obiettivo fissato per Cristante che lavora per esserci nel prossimo turno di campionato.

In Champions oltre a Malen dovrebbero tornare in campo anche gli altri titolari rimasti in panchina col Genoa come Mancini, Hermoso, Wesley, Molina. Nelle turnazioni difensive potrebbe riposare Ndicka mentre Pellegrini si gioca delle chance sulla trequarti. Oggi alle 13:30 la consueta conferenza stampa di Gasperini.