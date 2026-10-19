NewsCampionatoCoppe europeeCoppa ItaliaInterviste A.S. RomaInterviste PartitaNazionaliSettore giovanileSocial networkQuota e scommesseAltreMatchcenterTrigoriaAllenamentiComunicati AS RomaBigliettiMercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

L'altra Roma che funziona

La penna degli Altri
di R.P.
gasp
Aggiungi come fonte preferita su Google
IL TEMPO (L. PES) - Coraggio e qualità. L'audacia di Gasperini di cambiare sette giocatori rinunciando a quattro titolare a disposizione (oltre ai cinque ai box) e la voglia di arrivare dei giovani giallorossi. C'è un'altra Roma tutta da scoprire che sabato all'Olimpico contro il Genoa non ha mancato l'appuntamento. Da Koulierakis a Lulli passando per Mora e Castro. Qualche esordio dal primo minuto e alcune conferme utili all'allenatore. 
La formazione titolare con la quale la Roma ha affrontato il Genoa aveva un'età media di 24,5 anni e ben 5 calciatori nati dal 2004 in su. La copertina se la prendono Castro e Lulli, alla prima gioia in giallorosso, ma i novanta minuti contro il grande ex De Rossi hanno detto anche altro.
Gasperini è stato chiaro alla vigilia: "Bisogna allungare la rosa", e il ds D'Amico gli ha fatto eco confermando la volontà di andare sul mercato. Ma per il momento, dove non arriva il mercato, arrivano le capacità di un allenatore che si è preso la responsabilità di lanciare una squadra con tanti cambi e poco conoscenza in una partita cruciale per la classifica. Dopo i due pareggi con Inter e Como e la delusione della rimonta subita in Champions, contro i rossoblù era d'obbligo tornare a vincere e restare in scia dell'Inter che di fermarsi proprio non ha voglia. La rosa giallorossa numericamente, stando ai fatti, non consente molte assenze, soprattutto se concentrate in reparti specifici. Sono esattamente 22 i calciatori di movimento più eventuali giovani aggregati. L'obiettivo dell'allenatore di Grugliasco è quello di cercare di portare tutti a un livello alto di competitività e serate come quella di sabato aiutano. 
Storie diverse quelle dei giovani visti all'opera contro il Genoa. Quella di Lulli viene da lontano, da quando già lo scorso anno Gasperini l'aveva messo nel mirino e come spesso gli capita aveva ragione. Il diciannovenne è forse il più "gasperiniano" degli esterni a disposizione, quantomeno per facilità di corsa e applicazione. Certo Wesley ha picchi di velocità e qualità più elevate, ma la propensione nell'accompagnare la manovra e l'abnegazione nei recuperi lo rendono un quinto moderno e dal potenziale molto ampio. 
Un avvio paziente, invece, quello di Santi Castro. Convivere con un bomber implacabile come Malen è una missione tutt'altro che semplice, ma l'argentino ha saputo aspettare. Ingressi sempre positivi nelle prime partite poi tre panchine di fila e i primi mugugni. Ma all'esordio da titolare l'ex Bologna ha fatto capire a tutti perché è stato scelto. Magia per sbloccare una gara insidiosa. Gasperini ci può contare e lo sa, anche perché la stagione è ancora molto lunga e i momenti difficili saranno diversi. 
Minuti di confidenza con la Serie A per Mora e Kouelierakis, oltre che l'esordio di Di Nunzio. Il portoghese in particolare sembra ancora in difficoltà quando le maglie si stringono. Lavori in corso per Gasp, ma c'è un'altra Roma che sa andare forte. 

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-16 at 12.36.23

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Scala

Roma Primavera, Scala premiato al CONI come miglior allenatore di settore giovanile

Riconoscimento importante per Mattia Scala, tecnico della Primavera della Roma. L’allenatore giallorosso è presente al CONI in occasione del Premio Scopigno e Pulici, dove riceverà il riconoscimento c...

ghilardi

Calciomercato Roma, il Milan pensa a Ghilardi per gennaio: il difensore è nella lista rossonera

Il Milan guarda anche in casa Roma per rinforzare la difesa nel mercato di gennaio. Come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la priorità del club rossonero per la prossi...

Pellegrini

Roma-Slovan Bratislava, sarà Pellegrini ad affiancare Gasperini in conferenza stampa

La Roma si prepara alla sfida contro lo Slovan Bratislava, valida per la terza giornata della League Phase di Champions League e in programma domani alle 21:00 allo Stadio Olimpico. I giallorossi, red...

NOTIZIE POPOLARI
BeFunky-collage

Di Nunzio-Panico, la doppia parabola: un esordio da sogno e uno stop sul più bello

IMG_0853

Instagram, De Roon: cena romana per il centrocampista giallorosso (FOTO)

150301159-0a6714ab-b848-4991-80c2-aa177579934c

Roma-Slovan Bratislava, Yaya Touré: "Ho sensazioni positive"

Castro

"Si è vestito da Maradona": la stampa argentina celebra la prima perla di Castro con la Roma

Bove battito

Bove, alla prima di “In un Battito” presenti Pisilli, Baldanzi ed El Shaarawy (FOTO E VIDEO)

WhatsApp Image 2026-10-18 at 17.23.05

Castro-Soulé, il siparietto social con un pizzico di romano: «Ma tu sei er cucchiaio Castro?»

VAI AL CANALE
Foto
Roma-Genoa 17/10/2026

Roma-Genoa 17/10/2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

Loading