Niente ritorno nella Capitale: in Champions senza Dybala

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Archiviata agevolmente la pratica Udinese, la Roma è pronta a rituffarsi in Champions League. La squadra giallorossa martedì sera sarà protagonista a Old Trafford per la sfida con il Manchester United. Per ridurre gli spostamenti i giallorossi hanno deciso di non rientrare nella Capitale dopo il successo al Bluenergy Stadium.

Gli uomini di Gasperini hanno trascorso la notte a Udine e questa mattina svolgeranno una seduta di scarico nel centro sportivo dei friulani. Nel pomeriggio invece lo spostamento in pullman a Trieste e successivamente la partenza in direzione Manchester.

Il programma della vigilia, poi, prevede la conferenza stampa di Gasperini insieme ad un calciatore, verso le 18:20. Subito dopo il tecnico piemontese guiderà la rifinitura direttamente sul manto erboso del "teatro dei sogni".

Una sorta di mini-ritiro, dunque, per ottimizzare i tempi, evitare un'inutile dispersione di energie e compattare ulteriormente il gruppo. Anche se l'allenatore giallorosso ci spera ancora, Dybala, salvo un recupero in extremis, dovrà rinunciare alla sfida di martedì. In tal senso, le parole del direttore sportivo D'Amico nel prepartita suonano come una conferma: "Dybala ha bisogno di qualche giorno in più, a metà settimana vedremo". "Spero che Dybala, Koné e Svilar possano rientrare prima della sosta ma è difficile. Questa settimana sarà decisiva" ha ammesso Gasp.