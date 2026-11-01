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Furia Roma, Udinese a pezzi

La penna degli Altri
di R.P.
Roma esultanza
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Senza dover aspettare la fine, alle 18:38 la Roma ha già sistemato la sua coscienza di classifica: sa che guadagnerà tre punti su alcune avversarie per la corsa al titolo o la Champions (...)
Terza vittoria fuori casa, uno strabordante 2-5. In generale mai una sconfitta, media di 2,4 punti a gara: in proiezione farebbero 91 alla fine, nel maggio scorso ne servirono 87 per lo scudetto all'Inter e 73 la Champions (...)
La Roma fa il suo senza intenerirsi, giustamente, con classe e determinazione (...)
(Gasport)
ASROMAUdinese-Roma

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