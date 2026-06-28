Mondiali: Celik torna a casa. Avanti tutti gli altri

IL TEMPO (GAB. TUR.) - Cinque giallorossi ancora ai Mondiali. Solo Celik ha dovuto già fare il biglietto di ritorno dopo la deludente spedizione della sua Turchia, arrivata ultima nel girone. Koné è rimasto in panchina all'esordio. Poi, si è preso la scena ed ha contribuito alla vittoria del girone a punteggio pieno della Francia, prossima alla sfida con la Svezia. N'Dicka sta ritrovando la forma migliore e spera di esordire nei sedicesimi, dove la Costa d'Avorio affronterà la Norvegia. Nella notte tra domani e martedì, poi, è in programma la sfida tra giallorossi. Olanda contro Marocco, Malen contro El Aynaoui e Salah-Eddine. L'attaccante e il centrocampista stanno vivendo momenti diametralmente opposti. Malen spettatore, El Aynaoui protagonista. Difficile da prevedere dopo aver assistito alla seconda parte di stagione della Roma. L'olandese, arrivato a gennaio, ha messo la sua firma sul ritorno in Champions dei giallorossi con quattordici gol in diciotto partite, mentre íl marocchino ha faticato a ritrovare sé stesso dopo la delusione in Coppa d'Africa. Sul rendimento non brillante di Malen in nazionale, però, ha inciso la scelta di Koeman di spostarlo sulla fascia dopo l'esordio. El Aynaoui, sempre titolare, ha cattura-to l'attenzione per la capacità di portare palla e vincere duelli. I prossimi novanta minuti, dunque, saranno importanti anche in chiave Roma, tra chi è chiamato al riscatto e chi cerca conferme.