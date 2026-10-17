Missione Genoa: davanti tocca a Mora e Castro

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Si può anche decidere di non partire dal titolo, come regola vorrebbe. Si può per una volta partire dalla fine per far capire che tipo di partita è stasera per la Roma, quella col Genoa. Così Gian Pie...
Scocca l'ora di Castro. Dopo quasi un anno, un centravanti della Roma col nove sulle spalle torna titolare. L'ultimo era stato Dovbyk a novembre contro l'Udinese, poi a gennaio Malen ha sbaragliato la...
Dovrebbe prendere esempio da José Mourinho, Daniele De Rossi, capace di entrare in una bolla durante la partita all'Olimpico del suo Real contro la tanto amata Roma e poi riuscire a ribaltarla nel gir...
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