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VIDEO - Gasperini sull'allargamento della rosa: "In estate dicevano che mi lamentavo. Oggi non possiamo fare niente"

Campionato
di Fabio D'Ascanio
Gasperini
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Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa. Il tecnico, tra i tanti temi toccati, si è soffermato anche sull'allargamento della rosa e sulle difficoltà avute nei corner contro il Real Madrid. Ecco le sue parole: "Oggi noi non possiamo fare niente. Quando lo dico ad agosto corro il rischio che qualcuno mi dica che mi lamento. Chi fa le coppe, chi fa questo tipo di calendario la rosa non può essere quella di 5-6 anni fa a livello numerico. Poi possiamo prendere dal settore giovanile, non giocheremo mai in 10. Chi fa le coppe per il calendario che c'è devi giocare una quantità di partite tale che è necessario". 

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