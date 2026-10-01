Menez: "Roma da Scudetto, Gasperini è un genio. Spalletti era duro, ma mi ha valorizzato"

Jeremy Menez, ex giocatore di Roma, Milan e PSG tra le altre, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo. Tra i vari temi affrontati c'è anche quello legato alla sua esperienza in giallorosso.



In quale club si vedrebbe oggi?

«Nel Como e nella Roma. Giocano molto bene e hanno identità forti. Fabregas, poi, è uno degli allenatori più talentuosi».

Che anni ha vissuto a Roma?

«Mi sono divertito come un matto. Non era facile arrivare con uno spogliatoio così importante, ma per me era casa. Ho solo bei ricordi. Quest'anno la Roma è da scudetto: Gasp è un genio».

Rapporto con Spalletti?

«Mi ha valorizzato tanto, però era duro con me. Conosceva il mio carattere e, a volte, mi faceva fare esercizi extra per mezz'ora alla fine dell'allenamento».