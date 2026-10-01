News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Menez: "Roma da Scudetto, Gasperini è un genio. Spalletti era duro, ma mi ha valorizzato"

La penna degli Altri
di MV
menez
Aggiungi come fonte preferita su Google
Jeremy Menez, ex giocatore di Roma, Milan e PSG tra le altre, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo. Tra i vari temi affrontati c'è anche quello legato alla sua esperienza in giallorosso. 

In quale club si vedrebbe oggi?
«Nel Como e nella Roma. Giocano molto bene e hanno identità forti. Fabregas, poi, è uno degli allenatori più talentuosi».
Che anni ha vissuto a Roma?
«Mi sono divertito come un matto. Non era facile arrivare con uno spogliatoio così importante, ma per me era casa. Ho solo bei ricordi. Quest'anno la Roma è da scudetto: Gasp è un genio».
Rapporto con Spalletti?
«Mi ha valorizzato tanto, però era duro con me. Conosceva il mio carattere e, a volte, mi faceva fare esercizi extra per mezz'ora alla fine dell'allenamento».

APPENA ARRIVATO

stadio pietralata immagini

I due stadi di Roma per gli Europei '32

[...] Il presidente della Figc ha inviato ieri alla Uefa il dossier con 14 stadi che concorreranno per rientrare nei cinque definitivi insieme agli altri cinque della Turchia (il Paese co-organizzator...

Koné

Koné, il mercato è un ricordo: "Do tutto per la mia Roma"

IL TEMPO (L. PES) - Il futuro è giallorosso. Parola di Manu Koné. Dopo un'estate da star post Mondiale e con la valigia sempre pronta per partire, il centrocampista francese, alla fine, è rimasto con...

pisilli-nazionale-under-21-1200

Pisilli: "Sogno mondiale e scudetto: oggi è decisiva"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - «Vincere lo scudetto con la Roma e il Mondiale con l'Italia». Non potevano che essere questi i sogni nel cassetto di Niccolò Pisilli, giovane, ma piuttosto ambizioso. Il cent...

friedkin

Friedkin vede Ceferin: giallorossi verso la multa sul fair play finanziario

Un breve colloquio con Aleksander Ceferin in vista del giudizio sui conti della Roma. Nel corso dell'assemblea dei club europei a Copenaghen, il presidente giallorosso Dan Friedkin si è confrontato co...

NOTIZIE POPOLARI
Koné

KONÉ: "Addio alla Roma? Sono successe delle cose. Ora sono concentrato e voglio dare il 100%"

Screenshot 2026-09-30 213657

Qualificazioni EuroU21, Portogallo-Gibilterra 4-0: eurogol in rovesciata di Rodrigo Mora. In campo per 61' (FOTO E VIDEO)

Friedkin

Dan Friedkin: "Tra lo stadio e il primo posto, è davvero un grande momento per noi"

exclusive-as-roma-27-28-away-kit-to-pay-tribute-to-fortitudo-pro-roma

As Roma: la maglia Away 27/28 sarà un omaggio alla Fortitudo-Pro Roma

WhatsApp Image 2026-09-30 at 11.42.41

Malen si gode il mare di Roma: l'olandese in spiaggia a Ostia prima dell'allenamento (FOTO)

Romano-Italia-Belgio-per-calcio

Calciomercato: Juve, Inter e alcuni club inglesi seguono Romano. La Roma possiede una percentuale sulla futura rivendita

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: l'allenamento di mercoledì 30 settembre

Trigoria: l'allenamento di mercoledì 30 settembre

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Loading