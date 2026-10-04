Margiotta: "Trigoria scuola di campioni"

A tre mesi dal suo insediamento a Trigoria come responsabile del settore giovanile, Massimo Margiotta si è presentato con un'intervista rilasciata al club: «Essere qui è un motivo d'orgoglio», ha detto l'ex calciatore.

A Verona l'incontro con D'Amico, che a distanza di anni lo ha indicato ai Friedkin: «D'Amico ha attenzione verso i ragazzi, delega e dà fiducia a chi lavora con lui». Nella Capitale Margiotta raccoglie l'eredita di Conti e De Rossi: «Una grossa responsabilità. Bruno ha fatto qualcosa di unico e rivoluzionario qui». Tra le prime scelte di Margiotta c'è stato Scala come allenatore della Primavera: «Ha 13 anni di lavoro qui alle spalle, ha dimostrato qualità e competenza. Vogliamo che Trigoria sia un luogo dove far emergere talenti in tutti i ruoli, non solo tra i calciatori». [...]

(Corsera)