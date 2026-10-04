News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Margiotta: "Trigoria scuola di campioni"

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
MARGIOTTA
Aggiungi come fonte preferita su Google
A tre mesi dal suo insediamento a Trigoria come responsabile del settore giovanile, Massimo Margiotta si è presentato con un'intervista rilasciata al club: «Essere qui è un motivo d'orgoglio», ha detto l'ex calciatore.
A Verona l'incontro con D'Amico, che a distanza di anni lo ha indicato ai Friedkin: «D'Amico ha attenzione verso i ragazzi, delega e dà fiducia a chi lavora con lui». Nella Capitale Margiotta raccoglie l'eredita di Conti e De Rossi: «Una grossa responsabilità. Bruno ha fatto qualcosa di unico e rivoluzionario qui». Tra le prime scelte di Margiotta c'è stato Scala come allenatore della Primavera: «Ha 13 anni di lavoro qui alle spalle, ha dimostrato qualità e competenza. Vogliamo che Trigoria sia un luogo dove far emergere talenti in tutti i ruoli, non solo tra i calciatori». [...] 
(Corsera)

APPENA ARRIVATO

bove 80 anni boreale 3

Bove: "La finale vinta con la Roma un'emozione per la città. Quella persa uno dei giorni più brutti della mia vita"

Al Festival dello Sport di Trento ha parlato Edoardo Bove. L'ex centrocampista della Roma dopo il malore in Fiorentina-Inter è tornato a giocare in Inghilterra. Ha parlato ovviamente della sua esperie...

IMG_2892

Il presidente del Velez Berlanga contro Soulé: "Dovrebbe essere punito"

Debutto con la maglia dell'Argentina, nella notte, per Soulé. Anche se il presidente del Velez, Fabian Berlanga, va giù durissimo contro il calciatore della Roma. Il motivo è presto spiegato: nel 2019...

ayari

Calciomercato Roma, dalla Turchia: Ayari rimane nel mirino dei giallorossi

Si era già parlato di lui, in ottica Roma, alla fine del mese di agosto. Adesso, stando alle informazioni che arrivano dalla Turchia, il profilo rimane vivo.  I giallorossi starebbero seguendo con mol...

Pjanic-2-e1510935311141

Pjanic: "La Roma è da Scudetto. Accendi la tv per guardarla. In questo momento è la squadra che lo merita di più"

Intervenuto durante il Festival dello Sport a Trento, l'ex centrocampista di Roma e Juventus, Miralem Pjanic, ha parlato anche dell'andamento dei giallorossi in questo avvio di stagione.  Se la Roma p...

NOTIZIE POPOLARI
de roon

Instagram, De Roon si gode la nuova esperienza: "Mi sto lentamente abituando alla vita romana!" (FOTO)

HTuIbuqWEAEC2lv (1)

Serie A Women, la Roma porta a casa il derby. Lazio battuta 3-1 al Tre Fontane

MARGIOTTA

Margiotta: "Il settore giovanile? Stiamo crescendo dei figli che non sono nostri. L'eredità di Conti e Alberto De Rossi è una grossa responsabilità"

De Rossi

De Rossi: "Quando mi vedrete fare il pagliaccio per scaricare colpe sarò agli sgoccioli. Roma anti-Inter? È una squadra molto forte"

gasperini festival tretno

VIDEO - Gasperini: "La partita più emozionante? Quella col Verona per il traguardo raggiunto. Chi mi sarebbe piaciuto allenare? Messi"

images (81)

Castro e l'emozione per il debutto con l'Argentina: "Non riesco a descriverlo. È una sensazione immensa"

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento mattutino 2.10.2026

Trigoria: allenamento mattutino 2.10.2026

Trigoria: l'allenamento di mercoledì 30 settembre

Trigoria: l'allenamento di mercoledì 30 settembre

Loading