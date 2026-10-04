Margiotta: "Trigoria scuola di campioni"

Al Festival dello Sport di Trento ha parlato Edoardo Bove. L'ex centrocampista della Roma dopo il malore in Fiorentina-Inter è tornato a giocare in Inghilterra. Ha parlato ovviamente della sua esperie...
Debutto con la maglia dell'Argentina, nella notte, per Soulé. Anche se il presidente del Velez, Fabian Berlanga, va giù durissimo contro il calciatore della Roma. Il motivo è presto spiegato: nel 2019...
Si era già parlato di lui, in ottica Roma, alla fine del mese di agosto. Adesso, stando alle informazioni che arrivano dalla Turchia, il profilo rimane vivo. I giallorossi starebbero seguendo con mol...
Intervenuto durante il Festival dello Sport a Trento, l'ex centrocampista di Roma e Juventus, Miralem Pjanic, ha parlato anche dell'andamento dei giallorossi in questo avvio di stagione. Se la Roma p...
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