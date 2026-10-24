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Allegri polemico dopo Napoli-Roma: "L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca"

Campionato
di Paolo Rosi
allegri
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Allegri ha continuato a manifestare il proprio nervosismo dopo il 3-3 tra Napoli e Roma. Dopo essere stato espulso in seguito al pareggio dei giallorossi, l'allenatore, lasciando la sala conferenze, si è fermato in una stanza vicina e, a voce alta, ha esclamato: "L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro...".
Una frase che fa riferimento alla qualificazione della Roma alla Champions League nella passata stagione, a discapito del Milan, squadra allenata da Allegri in quel periodo.

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