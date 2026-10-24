Allegri polemico dopo Napoli-Roma: "L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca"

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Il Milan supera l'Udinese per 2-0 al Bluenergy Stadium nell'ultima gara dell'ottava giornata di Serie A. I rossoneri conquistano tre punti importanti e salgono a quota 18 in classifica, mentre i friul...
Inizio di campionato all'insegna dello spettacolo e delle marcature in Serie A. Nelle prime ottanta partite disputate in questa stagione si è registrato un solo pareggio a reti bianche, un dato statis...
La Juventus espugna lo Stadio Via del Mare superando il Lecce per 2-0 nel match valido per l'ottava giornata di Serie A. I bianconeri conquistano tre punti fondamentali in trasferta, salendo a quota...
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