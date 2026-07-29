Mancini, parla l'agente: “Ha rifiutato tutto per restare qui”

IL TEMPO (L. PES) - Un nuovo tatuaggio con la scritta «SPOR» e la forte volontà di restare a Roma. Il futuro di Gianluca Mancini è più giallorosso che mai, e a testimoniarlo sono le parole del suo agente Beppe Riso, intercettato da Fcinter 1908. "Volevo portarlo via con offerte anche più importanti (ride, ndr) ma lui ha voluto a tutti i costi rimanere a Roma. Gasperini e D'Amico sono stati più bravi di me a convincerlo, io l'avrei venduto ma lui ha rifiutato tutto per la Roma. È un gesto che fa per la Roma. Gli ho detto che è un pazzo, sono contento perché è felice. Poteva guadagnare di più ma è felice". Qualche parola anche per l'altro assistito che ha rinnovato il contratto, ovvero Cristante. "Non ha mai avuto intenzione di asciare Roma, è il capitano della Roma ed entrerà nella storia del club per sempre".