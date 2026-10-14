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Malen: "Sarà una serata fantastica. I tifosi decisivi per noi"

La penna degli Altri
di victoria middei
Malen
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IL TEMPO (G. TURCHETTI) Una serata da protagonista, contro le stelle del Real Madrid, per mettersi alle spalle l'espulsione rimediata a Como. Un cartellino rosso che costringerà Malen al saltare la gara di sabato con il Genoa, mentre sarà regolarmente a disposizione per il match contro il Napoli. «Non vivevo un momento così stressante da tanto tempo, sono stato costretto a guardare i miei compagni giocare in dieci per colpa mia - ha ammesso l'attaccante olandese in conferenza stampa - è andata così, ma non era mia intenzione fare male a qualcuno. Fortunatamente i miei compagni hanno giocato molto bene e siamo riusciti a prendere un punto. È ora di andare avanti perché giocheremo in casa in Champions League contro un grande club come il Real Madrid. Sarà una serata fantastica». L'attenzione, adesso, sarà tutta sul big match europeo.
In una serata speciale come queste, il numero quattordici giallorosso sa perfettamente quanto sia utile il supporto dell'Olimpico: «Penso che la spinta dei tifosi sia molto importante, soprattutto nei momenti di difficoltà. Giocheremo in casa, davanti alla nostra gente che potrà darci un sostegno enorme». L'impatto di Malen è stato devastante grazie soprattutto all'intuizione di Gasperini di schierarlo come centravanti: «E' un allenatore speciale, che mi dà tanta fiducia, supporto, e mi concede tanti minuti in campo. Penso che anche i miei compagni mi abbiano accolto molto bene per quello che sono, sia come persona sia come calciatore, e mi abbiano sempre sostenuto, così come lo staff tecnico. Poi, ci sono i tifosi e la città, che trovo davvero fantastici. Mettendoli insieme tutti questi elementi, un calciatore riesce a esprimersi al meglio».
ROMA-REAL MADRIDBobby Malen

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