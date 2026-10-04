Malen non vuole fermarsi. A caccia del bis con il Como

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Di nuovo il Como, ma con la volontà di vedere un finale differente. Sulla strada della Roma tra una settimana ci sarà la squadra di Fabregas, un altro appuntamento utile a capire se davvero i giallorossi possono sognare in grande dopo quanto dimostrato nel big match con l'Inter. Smaltito il leggero fastidio al ginocchio che lo ha costretto a saltare gli impegni con l'Olanda, Malen sarà regolarmente al suo posto al centro dell'attacco. Il numero 14 romanista nella scorsa stagione ha avuto anche i lombardi nel lungo elenco di club contro cui ha segnato dopo il suo arrivo nel mercato di gennaio. Quel gol è stato però l'unico dal suo sbarco nella Capitale che non ha portato punti in Serie A. In tutte le altre partite di campionato, comprese quelle di questa stagione, quando ha trovato la via della porta la Roma ha sempre vinto(9 volte)o pareggiato (2occasioni). Un vero talismano.

Nella sfida del 15 marzo Malen siglò il calcio di rigore- conquistato grazie al pressing di El Shaarawy - per il vantaggio giallorosso. Una rete che venne poi ribaltata dal Como con Douvikas e Diego Carlos, che mandarono ko gli uomini di Gasperini. Adesso «Bobby» vuole replicare quanto già fatto in Lombardia e battere Butez, portando però i giallorossi al successo. Una vittoria in trasferta regalerebbe ancora più spinta al gruppo e darebbe anche una bella spallata ad una diretta rivale per la qualificazione in Champions. «Nessuno pensava che i numeri potessero essere questi. Gli dico sempre che quello che ha fatto non basta, qualcuno ne ha fatti 36 in passato. Ma se arriva a 30 sono contento», ha cercato di caricarlo ancora di più Gasp, a cui si illuminano gli occhi quando parla del suo bomber. Il riferimento del tecnico è a Higuain e Immobile, che detengono il record stagionale di reti in Serie A. E per ora Malen sta facendo addirittura meglio dei due ex colleghi, tenendo una media di 1,20 gol a partita e avendo avuto un avvio di campionato migliore di entrambi.

I due, con le maglie di Napoli e Lazio, avevano raccolto quattro gol nelle prime cinque partite, due in meno del romanista. Come detto da Gasperini anche arrivare a quota 30 sarebbe un bottino straordinario, visto che segnerebbe il record di sempre per un attaccante della Roma in Serie A. L'attuale primato appartiene a Dzeko, che nel 2016/17 bucò i portieri avversari per29 volte. Il cammino verso il sorpasso al bosnico passa anche da Como, e Mallen sa già come si fa.