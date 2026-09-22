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Malen non va in nazionale e ritrova la cognata a Trigoria

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
martedì, 22 settembre 2026 alle 7:56
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Malen, sempre e comunque. Purché se ne parli.
Per i gol, fatti e sfiorati. Ma pure per questioni di famiglia: la cognata Silver van Hetten ieri ha firmato con la Primavera della Roma femminile, in una riedizione olandese di quanto già visto con Nainggolan, fratello e sorella in giallorosso. Ma torniamo a Malen: del centravanti si parla anche per il «no» alla nazionale.
Donyell è uscito dalla sfida con l'Inter con un affatticamento muscolare e, con il benestare del ct Xavi, resterà a Roma. Una buona notizia per Gasperini: con Malen resteranno a Trigoria anche Wesley e Cristante. Tre titolarissimi che si risparmerianno il tour de force con la maglia delle rispettive rappresentative e arriveranno freschi alla ripresa del campionato, quando la Roma andrà a Como per la sfida alla squadra di mister Fabregas. [...]
(La Repubblica)

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