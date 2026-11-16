Lulli titolare in Under 21: "Merito di Gasp.Lo ringrazio"

FOTO - Dybala festeggia il compleanno, tra gli invitati anche Molina. La Joya: "I 33 sono arrivati con la migliore compagnia"

nov 16, 9:03

Ieri Paulo Dybala ha compiuto 33 anni. Nel corso della giornata sono arrivati tantissimi auguri social per il numero 21 giallorosso, che in serata ha festeggiato il proprio compleanno insieme alla fam...