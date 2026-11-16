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Lulli titolare in Under 21: "Merito di Gasp.Lo ringrazio"

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
lulli e gasperini
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Ultimo giorno di riposo per la Roma, poi da domani i cancelli di Trigoria riapriranno e la testa sarà solamente sul Parma. Gasperini inizierà pian piano a ritrovare anche i nazionali. I primi a tornare saranno Pisilli, Ghilardi, Koulierakis,Malen e Lulli. Il terzino giallorosso (...) in conferenza stampa ha speso parole al miele per il tecnico: “Lo ringrazio. Gran parte del merito è il suo che mi ha messo in mezzo e mi ha dato fiducia (...)”
Capitolo mercato: ancora nessun vertice con la proprietà in programma. In cima alla lista delle preferenze c'è Endrick del Real Madrid, mentre Gittens non convince per i troppi problemi fisici. In agenda anche i primi appuntamenti per i rinnovi. Oltre a quelli di Hermoso e de Roon, si inizierà a parlare anche del prolungamento di Ndick
(Il Messaggero)
GasperiniLulli

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