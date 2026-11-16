Castro studia come sfondare dal prof Malen

Castro, anzi due. Santiago sgomita sia nella Roma che in nazionale, ma davanti ha la ‘sfortuna’ di trovarsi Malen da una parte e dell'altra Julian Alvarez oltre a Lautaro Martinez (attualmente infortunato). Una montagna da scalare per, anzi due. Santiago sgomita sia nellache in nazionale, ma davanti ha la ‘sfortuna’ di trovarsida una parte e dell'altra Julianoltre a Lautaro(attualmente infortunato).

Per questo lo spazio con Gasperini - ad oggi - è ancora poco. I minuti in campo in totale tra campionato e Champions League sono stati solamente 378 (...). Donyell non si ferma e Gasperini difficilmente (...) non ci rinuncia quasi mai. Nelle prime quindici stagionali due volte è stato scelto dal primo e col Genoa ha timbrato il cartellino. (...)

Poi gode della stima del tecnico che lo ha voluto fortemente per rinforzare il pacchetto offensivo. I Friedkin per accontentarlo hanno messo sul piatto circa 35 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita che spetta ai rossoblù. (...) Non è facile incidere giocando di media trenta minuti a partita, ma Gasp lo mette sempre nella mischia. Gli chiede di attaccare più lo spazio e di giocare meno spalle alla porta. (...) Anche per questo Scaloni lo ha convocato per la seconda volta in nazionale (...)

Tornerà nella Capitale solamente giovedì insieme a Balerdi e Soulé e al Tardini difficilmente si ritroverà titolare, ma dalla trasferta di Parma alla gara contro la Juventus prima di Natale la Roma scenderà in campo ben sette volte in meno di un mese. Lo spazio per Castro non mancherà di certo e il calendario alla ripresa (...) sorride ai giallorossi che prima del derby affronteranno Parma, Monza e Bologna. (...) In mezzo ci saranno anche le due partite di Champions League contro Paris Saint Germain e Sporting CP mentre a gennaio arriverà anche la Coppa Italia.

La Roma non vuole sfigurare nelle tre competizioni e per farlo ha bisogno di tutti. Santiago già negli anni scorsi ha dimostrato di essere un motore diesel che carbura col passare delle settimane. La passata stagione ha concluso con undici reti e quattro assist tra Serie A e coppe (...). Servirà un po' di tempo e con Malen che segna a raffica e fa segnare (sette reti e cinque assist nelle ultime otto) i gol per ora non mancano.

(Il Messaggero)