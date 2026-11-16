Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Castro studia come sfondare dal prof Malen

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
castro 2
Aggiungi come fonte preferita su Google
Una montagna da scalare per Castro, anzi due. Santiago sgomita sia nella Roma che in nazionale, ma davanti ha la ‘sfortuna’ di trovarsi Malen da una parte e dell'altra Julian Alvarez oltre a Lautaro Martinez (attualmente infortunato).
Per questo lo spazio con Gasperini - ad oggi - è ancora poco. I minuti in campo in totale tra campionato e Champions League sono stati solamente 378 (...). Donyell non si ferma e Gasperini difficilmente (...) non ci rinuncia quasi mai. Nelle prime quindici stagionali due volte è stato scelto dal primo e col Genoa ha timbrato il cartellino. (...)
Poi gode della stima del tecnico che lo ha voluto fortemente per rinforzare il pacchetto offensivo. I Friedkin per accontentarlo hanno messo sul piatto circa 35 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita che spetta ai rossoblù. (...) Non è facile incidere giocando di media trenta minuti a partita, ma Gasp lo mette sempre nella mischia. Gli chiede di attaccare più lo spazio e di giocare meno spalle alla porta. (...) Anche per questo Scaloni lo ha convocato per la seconda volta in nazionale (...)
Tornerà nella Capitale solamente giovedì insieme a Balerdi e Soulé e al Tardini difficilmente si ritroverà titolare, ma dalla trasferta di Parma alla gara contro la Juventus prima di Natale la Roma scenderà in campo ben sette volte in meno di un mese. Lo spazio per Castro non mancherà di certo e il calendario alla ripresa (...) sorride ai giallorossi che prima del derby affronteranno Parma, Monza e Bologna. (...) In mezzo ci saranno anche le due partite di Champions League contro Paris Saint Germain e Sporting CP mentre a gennaio arriverà anche la Coppa Italia.
La Roma non vuole sfigurare nelle tre competizioni e per farlo ha bisogno di tutti. Santiago già negli anni scorsi ha dimostrato di essere un motore diesel che carbura col passare delle settimane. La passata stagione ha concluso con undici reti e quattro assist tra Serie A e coppe (...). Servirà un po' di tempo e con Malen che segna a raffica e fa segnare (sette reti e cinque assist nelle ultime otto) i gol per ora non mancano.
(Il Messaggero)
castro

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

balerdi

Calciomercato Roma: per Balerdi è già pronto il rinnovo di contratto. Le parti hanno definito l'accordo in attesa del riscatto

L'impatto di Leonardo Balerdi nella Roma è stato senza dubbio molto positivo. Il difensore argentino, nel giro di poche settimane, ha conquistato Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco, già qu...

WhatsApp Image 2026-11-16 at 09.05.48

FOTO - Dybala festeggia il compleanno, tra gli invitati anche Molina. La Joya: "I 33 sono arrivati con la migliore compagnia"

Ieri Paulo Dybala ha compiuto 33 anni. Nel corso della giornata sono arrivati tantissimi auguri social per il numero 21 giallorosso, che in serata ha festeggiato il proprio compleanno insieme alla fam...

Endrick

Maxi-offerta Milan per Endrick: 60 milioni sul piatto. Muro di Mourihno

Il futuro di Endrick continua a tenere banco in vista della prossima sessione di calciomercato, ma la strada per le italiane si conferma in salita. Sia il Milan che la Roma hanno messo nel mirino il g...

NOTIZIE POPOLARI
walter sabatini

Sabatini: "Gasperini ha spintonato Massara davanti alla squadra. Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni"

Gasperini

Gasperini non risponde alle parole di Sabatini: via ad azioni legali. L'ex dirigente fa retromarcia

Nainggolan

Nainggolan in tribunale per l'accusa di riciclaggio: "Avevo bisogno di soldi"

Endrick

Calciomercato Roma, pressing Milan per Endrick: prestito con riscatto a 60 milioni più recompra

mastantuono

Calciomercato Roma, occhi su Mastantuono in vista della prossima stagione: piace anche al Milan

WhatsApp Image 2026-11-15 at 15.21.13

VIDEO - Bove a LR24.IT: "Ci sono stati momenti in cui non volevo più le telecamere. Con la Roma ho ancora un buonissimo rapporto. Un ritorno all'Olimpico? Per ora no, voglio lasciare la squadra tranquilla"

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento mattutino 13.11.2026

Trigoria, allenamento mattutino 13.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Loading