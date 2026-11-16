I rinnovi per Gasp

Gasperini ci sarà tempo e modo di parlarne, considerando anche il fatto che tra l'allenatore e la proprietà giallorossa non ci sono contatti diretti oramai da mesi. Intanto, però, Gasp va accontentato su altro, a partire dal mercato fino ad arrivare ai rinnovi di contratto. (...) Ad iniziare da Mario Per il rinnovo di Gian Pieroci sarà tempo e modo di parlarne, considerando anche il fatto che tra l'allenatore e la proprietà giallorossa non ci sono contatti diretti oramai da mesi. Intanto, però,, a partire dal mercato fino ad arrivare ai rinnovi di contratto. (...) Ad iniziare da Mario Hermoso e Marten de Roon, due pilastri dell'architrave romanista attuale.

Con Hermoso (...) il discorso è ben avviato, con la Roma e l'entourage del giocatore che stanno ragionando su un rinnovo biennale, magari anche con opzione per il terzo. (...) La fumata bianca è comunque stata già messa in preventivo, vista la convergenza di volontà da ambo i lati di arrivare alla firma.

Su de Roon (...) ci sono stati i primi passi ufficiali, con il ds Tony D'Amico che ha contattato direttamente l'agente del giocatore per manifestargli la voglia di andare avanti ancora insieme. (...) Del resto anche i suoi numeri (...) parlano chiaro: nelle 4 partite di Champions, ad esempio, l'olandese è risultato il miglior centrocampista giallorosso per duelli vinti (9), palloni recuperati (17), contasti (7), intercetti (5) e chiusure difensive (4). Ovviamente il tutto è poi legato a Gasperini ed al suo futuro (...).

Altro giocatore che Gasperini ci tiene da matti ad avere con sé anche in futuro è Leonardo Balerdi. (...) Qui il rinnovo è ovviamente condizionato al riscatto, che la Roma punta ad esercitare, ma che molto probabilmente scatterà a prescindere.L'accordo con l'Olympique Marsiglia prevede infatti un 40% di partite per far scattare l'obbligo a 11 milioni, cifra che sale a 14 se le partite saranno oltre il 55% (...). Nel caso, il rinnovo scatterà poi in automatico, con la Roma e Balerdi che sono già d'accordo su tutto (...).

Pellegrini per un altro anno ancora sarebbe ovviamente felice. Esattamente come spera di avere ancora con sé Ndicka e Cristante, due che hanno un accordo in essere fino al 2028, ma che proprio per questo a giugno saranno oggetto di valutazioni: o un ulteriore rinnovo o il rischio di una cessione (...). E se è vero che Cristante ha rinnovato solo a giugno scorso, è anche vero che è l'uomo di Gasp in mezzo al campo. Esattamente come Ndicka è il pilastro della sua difesa. E Gasp non intende rinunciarci. Detto che a giugno andranno in scadenza anche i due portieri di riserva, Gollini e Vasquez, che potrebbero anche lasciare il club, ci sono poi altri due contratti che si esauriranno tra qualche mese, quelli di Dybala e Pellegrini , su cui Gasp stavolta non metterà bocca come la scorsa stagione. Se però gli tenessero. Esattamente come spera di avere ancora con sé Ndicka e Cristante, due che hanno un accordo in essere fino al 2028, ma che proprio per questo a giugno saranno oggetto di valutazioni: o un ulteriore rinnovo o il rischio di una cessione (...). E se è vero che Cristante ha rinnovato solo a giugno scorso, è anche vero che. Esattamente come. E Gasp non intende rinunciarci.

(Gasport)