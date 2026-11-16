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I rinnovi per Gasp

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
gasperini
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Per il rinnovo di Gian Piero Gasperini ci sarà tempo e modo di parlarne, considerando anche il fatto che tra l'allenatore e la proprietà giallorossa non ci sono contatti diretti oramai da mesi. Intanto, però, Gasp va accontentato su altro, a partire dal mercato fino ad arrivare ai rinnovi di contratto. (...) Ad iniziare da Mario Hermoso e Marten de Roon, due pilastri dell'architrave romanista attuale.
Con Hermoso (...) il discorso è ben avviato, con la Roma e l'entourage del giocatore che stanno ragionando su un rinnovo biennale, magari anche con opzione per il terzo. (...) La fumata bianca è comunque stata già messa in preventivo, vista la convergenza di volontà da ambo i lati di arrivare alla firma.
Su de Roon (...) ci sono stati i primi passi ufficiali, con il ds Tony D'Amico che ha contattato direttamente l'agente del giocatore per manifestargli la voglia di andare avanti ancora insieme. (...) Del resto anche i suoi numeri (...) parlano chiaro: nelle 4 partite di Champions, ad esempio, l'olandese è risultato il miglior centrocampista giallorosso per duelli vinti (9), palloni recuperati (17), contasti (7), intercetti (5) e chiusure difensive (4). Ovviamente il tutto è poi legato a Gasperini ed al suo futuro (...).
Altro giocatore che Gasperini ci tiene da matti ad avere con sé anche in futuro è Leonardo Balerdi. (...) Qui il rinnovo è ovviamente condizionato al riscatto, che la Roma punta ad esercitare, ma che molto probabilmente scatterà a prescindere.L'accordo con l'Olympique Marsiglia prevede infatti un 40% di partite per far scattare l'obbligo a 11 milioni, cifra che sale a 14 se le partite saranno oltre il 55% (...). Nel caso, il rinnovo scatterà poi in automatico, con la Roma e Balerdi che sono già d'accordo su tutto (...).
Detto che a giugno andranno in scadenza anche i due portieri di riserva, Gollini e Vasquez, che potrebbero anche lasciare il club, ci sono poi altri due contratti che si esauriranno tra qualche mese, quelli di Dybala e Pellegrini, su cui Gasp stavolta non metterà bocca come la scorsa stagione. Se però gli tenessero Pellegrini per un altro anno ancora sarebbe ovviamente felice. Esattamente come spera di avere ancora con sé Ndicka e Cristante, due che hanno un accordo in essere fino al 2028, ma che proprio per questo a giugno saranno oggetto di valutazioni: o un ulteriore rinnovo o il rischio di una cessione (...). E se è vero che Cristante ha rinnovato solo a giugno scorso, è anche vero che è l'uomo di Gasp in mezzo al campo. Esattamente come Ndicka è il pilastro della sua difesa. E Gasp non intende rinunciarci.
(Gasport)
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