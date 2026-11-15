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Belgio-Italia 4-1: gli azzurri non si qualificano ai quarti di Nations League. Pisilli sostituito all'intervallo

Nazionali
di R.P.
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Niente da fare, l'Italia di Roberto Mancini cade in Belgio (4-1) e non si qualifica ai quarti di finale di Nations League. Dopo il vantaggio di Pio Esposito, i padroni di casa prima pareggiano con De Cuyper, passano con Ngoy e sempre nel primo tempo mettono il punto esclamativo con Doku. Nella ripresa, in contropiede, il milanista Moreira segna su assist di De Bruyne mandando in maniera definitiva in archivio il match. In pieno recupero sempre Pio Esposito si fa respingere un rigore da Lammens.
Ha giocato titolare il romanista Pisilli: non buona la sua prestazione, tant'è che il commissario tecnico dopo i primi 45 minuti lo ha tenuto dentro lo spogliatoio. Al suo posto è entrato Dimarco.

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