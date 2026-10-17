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L'ora di Castro e Mora: in campo l'altra Roma

La penna degli Altri
di FedericoL
mora
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Scocca l'ora di Castro. Dopo quasi un anno, un centravanti della Roma col nove sulle spalle torna titolare. L'ultimo era stato Dovbyk a novembre contro l'Udinese, poi a gennaio Malen ha sbaragliato la concorrenza. Senza Donyell squalificato tocca al Torito che non segna proprio dalla sfida di Europa League contro i giallorossi all'Olimpico. Quella sera fece innamorare Gasperini e anche Totti che lo aveva consigliato al tecnico. Nelle ultime tre non ha visto il campo, mentre prima della sosta era sempre subentrato strappando applausi anche senza segnare. Una serie di buone prestazioni che gli hanno anche fatto conquistare la nazionale. Con l'Atalanta ha colpito due legni. Oggi ha la grande opportunità di sbloccarsi e il duro compito di non far pesare l'assenza di Malen. (...) Col Genoa avrà tutta la partita a disposizione e i rossoblù gli portano bene. L'anno scorso dopo tre partite a digiuno si sbloccò proprio con la formazione allenata ancora da Vieira. (...) Dietro di lui in questa classifica Rodrigo Mora (25) che torna dal primo minuto un mese dopo l'ultima volta. Una coppia da 61 milioni di euro, niente male per due seconde linee. A completare il tridente, Soulé che è stato tra i migliori contro il Real Madrid e va a caccia della continuità che spesso gli è mancata in questi anni. Lui e Santiago sono amici da tempo, vanno in vacanza insieme e condividono lo stesso preparatore atletico. La Roma è pronta a ballare il tango e l'intesa perfetta servirà sul campo per battere il vecchio amico De Rossi. (...) Il grande dubbio di Gasperini è sui tre difensori che giocheranno davanti a Gollini. Il pacchetto dei centrali è l'unico senza assenti e il tecnico ha l'imbarazzo della scelta. Balerdi dopo due panchine di fila è pronto a tornare titolare. A fargli spazio potrebbe essere Mancini uscito malconcio mer-coledì. Da non escludere Ghilardi che scalpita. A completare la difesa Ndicka e Hermoso. (...)
(Il Messaggero)
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