L'Olimpico si accende per la sfida scudetto

Probabilmente non sarà decisiva, considerando che siamo appena alla quinta giornata, ma è chiaro che Roma-Inter può già dare delle risposte importanti alle domande di un campionato ancora tutto da scrivere (...)

Due squadre che viaggiano a punteggio pieno e lo fanno giocando un calcio propositivo, a tratti dominante. Una superiorità tecnica e atletica testimoniata anche dai numeri: quattro vittorie su quattro per entrambe e migliori attacchi del torneo, gli unici ad avere già sfondato la doppia cifra (...)

Martinez ne ha però subiti ben sei, andare sotto in cada della Roma potrebbe essere un rischio enorme ma, qualora dovesse succedere, i nerazzurri hanno già dimostrato di avere la tempra giusta per rientrare in qualunque contesto (...)

(Gasport)