News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

L'Olimpico si accende per la sfida scudetto

La penna degli Altri
di R.P.
venerdì, 18 settembre 2026 alle 8:48
gasperini
Aggiungi come fonte preferita su Google
Probabilmente non sarà decisiva, considerando che siamo appena alla quinta giornata, ma è chiaro che Roma-Inter può già dare delle risposte importanti alle domande di un campionato ancora tutto da scrivere (...)
Due squadre che viaggiano a punteggio pieno e lo fanno giocando un calcio propositivo, a tratti dominante. Una superiorità tecnica e atletica testimoniata anche dai numeri: quattro vittorie su quattro per entrambe e migliori attacchi del torneo, gli unici ad avere già sfondato la doppia cifra (...)
Martinez ne ha però subiti ben sei, andare sotto in cada della Roma potrebbe essere un rischio enorme ma, qualora dovesse succedere, i nerazzurri hanno già dimostrato di avere la tempra giusta per rientrare in qualunque contesto (...)
(Gasport)

APPENA ARRIVATO

ryan friedkin

Roma-Inter: arrivato Ed Shipley. Atteso anche Ryan Friedkin

set 18, 11:02

Clima di grande attesa a Trigoria per il big match di domani contro l'Inter. Come riferito dal quotidiano sportivo, infatti, è arrivato nella Capitale Ed Shipley, il braccio destro di Dan Friedkin, e...

gaspchivu

Roma-Inter: niente conferenza stampa per Chivu

set 18, 10:54

Niente conferenza stampa per Cristian Chivu. Il tecnico dell'Inter, riferisce il quotidiano sportivo, ha deciso di non rilasciare dichiarazioni alla stampa e non rispondere alle domande dei cronisti i...

nainggolan

Nainggolan: "Ero triste di lasciare la Roma, ma quando qualcosa va contro i miei valori vado via"

set 18, 10:47

Radja Nainggolan, doppio ex di Roma-Inter, ha parlato in esclusiva ai microfoni della trasmissione "Quelli che la Roma", in onda su Radio Bruno Roma. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: Roma‑Inter è...

stemma roma

Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: l'Under 15 e U16 non vogliono fermarsi. U17 attesa dal derby, l'U18 ospita la Juve. La Primavera in casa del Milan

set 18, 9:36

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini è attesa dal big match che vale la testa della classifica contro l'Inter, domani alle ore 18 all'Olimpico. Un banco di prova per i giallorossi che affront...

NOTIZIE POPOLARI
Darmian

Calciomercato Roma: si valuta l'ingaggio di Darmian. Contatti tra le parti nelle ultime settimane

set 17, 14:41
gasperini

GASPERINI: "L'asticella si alza lavorando su noi stessi. Scudetto? La gente deve sognare, vuole il massimo. Noi dobbiamo guardare in faccia la realtà"

set 17, 13:41
exclusive-as-roma-27-28-kits-to-pay-homage-to-three-founding-clubs

As Roma, prime indiscrezioni sul kit 2027-2028: sarà un omaggio ai 3 club fondatori

set 17, 21:05
malago

Figc verso il commissariamento per il mancato tesseramento di Malagò: l’ipotesi è che l’ex presidente del Coni possa fare il commissario

set 17, 15:36
mora

MORA: "La Roma è un club prestigioso, Gasperini è esigente. Il mio primo gol è stato emozionante"

set 17, 17:05
Screenshot 2026-09-17 201144

Nuovo taglio di capelli per Gasperini: il tecnico si rifà il look in vista dell'Inter (FOTO)

set 17, 20:11
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

Loading