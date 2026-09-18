Gasp fa le prove: a sinistra ancora Molina. Wesley cambia lato per fermare Dimarco

Oggi rifinitura, poi la squadra dormirà a Trigoria per fare gruppo e rimanere concentrati sulla sfida di sabato (...)

Tutti a disposizione di Gasperini che ha ritrovato anche Hermoso. A completare il pacchetto arretrato Ndicka e Mancini ma occhio alla tentazione Balerdi (...)

Rispetto alla gara di lunedì contro il Torino Koné sarà a completa disposizione. Il tecnico non ha gradito come è entrato in campo nell'ultima mezz'ora e lo ha fatto notare in conferenza stampa. Il francese è entrato con troppa sufficienza.

L'Inter è una bestia nera, ma l'intenzione è quella di non snaturarsi. Per questo davanti il tridente sarà quello composto da Soulé, Dybala e Malen (...)

Il grande dubbio di Gasperini riguarda le fasce. Wesley ci sarà ma il tecnico non ha ancora deciso dove schierarlo. In questo giorni è stato provato sulla destra, e il motivo è facilmente intuibile. Dimarco è una furia e spaventa. Con il brasiliano da quel lato a sinistra ci finirà Molina e il sacrificato sarà Lulli.

(Il Messaggero)