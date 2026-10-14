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L'Olimpico ribolle di passione: sold out da settimane

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
roma udinese stadio olimpico tifosi 3
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[...] Il tifo giallorosso attendeva con ansia il ritorno della Champions nell'impianto capitolino. Sold out ancor più significativo per il ritorno di Mourinho a Roma. Oltre 65mila sugli spalti, cancelli aperti a partire dalle 18:30 per una grande notte europea. 
(Il Romanista)

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