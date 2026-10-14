L'Olimpico ribolle di passione: sold out da settimane

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Francesco Totti sceglie la sua top 11 tra tutti i giocatori con cui ha giocato in carriera tra Roma e nazionale. Ecco le scelte della leggenda giallorossa in un'intervista rilasciata a rsi sport: in p...
L'antipasto di Roma-Real Madrid si gioca al Tre Fontane. Oggi, alle ore 14 in punto (diretta su Sky Sport Max e In streaming su Ueta.tv]. I ragazzi di Mattia Scala affrontano i pari età spagnoli nella...
La Roma si appresta a giocare nuovamente in Champions League allo stadio Olimpico e lo fa contro la squadra che per eccellenza è il simbolo della competizione: il Real Madrid. I giallorossi ritrovano...
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