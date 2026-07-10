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Lo spunto: Greenwood? Niente drammi. A Gasp servono solo ritocchi

La penna degli Altri
di AlessandroLM
venerdì, 10 luglio 2026 alle 7:37
Greenwood
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GAZZETTA DELLO SPORT (A. VOCALELLI) - Il disappunto c'è, ma non c'è motivo per trasformarlo in rimpianto. O peggio ancora in rimorso. Se Grenwood preferisce altri lidi, bisogna semplicemente prenderne atto. (...) Alla fine di questo lunga tira e molla resta però una notizia fondamentale che deve autorizzare i tifosi ad essere fiduciosi: i Friedkin sono disposti a spendere 45-50 milioni per un calciatore di livello e pronti ad assicurargli un ingaggio top. A quelle cifre, d'altronde ci si può tranquillamente guardare intorno, perché - come si dice nell'ambiente - spesso sono i soldi che mancano. Non i buoni o gli ottimi giocatori. È da qui - dalla consapevolezza di voler onorare il Centenario - che riparte dunque la Roma. (...) Fiducia in Gasperini e in quel gruppo che - mentre si continua a discutere del futuro di Lorenzo Pellegrini ed un incontro per provare a trovare un punto d'incontro, si o no, è ormai imminente - è stato praticamente confermato in blocco. Non c'è bisogno di rivoluzioni o di pericolose fughe in avanti. Ma di aggiungere, ad una squadra da Champions, i due o tre rinforzi che servono. Uno poteva essere Grenwood, ma si può ugualmente guardare avanti. Secondo voi non c'è qualcun altro, di alto profilo, da portare in giallorosso con i milioni che sono stati stanziati?

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