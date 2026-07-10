Lo spunto: Greenwood? Niente drammi. A Gasp servono solo ritocchi

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
L'ultimo episodio della telenovela Mason Greenwood non è ancora andato in onda, ma la Roma intanto si muove sulle alternative. Diverse, garantiscono da Trigoria, tra queste una di quelle che convince...
Tre i giorni che dividono la Roma dal raduno di Trigoria. Zero, invece, i nuovi acquisti arrivati finora. La telenovela Greenwood si avvia verso la conclusione, anche se i giallorossi rimangono spetta...
IL TEMPO (F. BIAFORA) - L'obiettivo è sempre lo stesso: aumentare il potenziale offensivo della Roma. Il direttore sportivo D'Amico ha memorizzato le richieste di Gasperini, desideroso di vedere almen...
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