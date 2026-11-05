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L'incubo dei tifosi a Manchester: "Trattati male"

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
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Quattro arresti, cinque fermi e un trattamento definito “violento e intimidatorio”. Una serata da incubo per i tifosi romanisti all’Old Trafford. A farne le spese(...) anche un ragazzo che è stato colto da malore, ammanettato e gettato a terra prima dell’intervento dei medici. “Trattati come bestie (...)”, la denuncia sui social.
(Gasport)
MANCHESTER UNITED

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