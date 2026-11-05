L'incubo dei tifosi a Manchester: "Trattati male"La penna degli Altri
APPENA ARRIVATO
Coppe Europee? Tifa con noi!
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
La Roma fa la conta
(...) Roma al controllo qualità. Dopodomani, all'Olimpico, per la banda di Gasperini si chiuderà un ciclo da 9 partite in 27 giorni. Dal Como al Sassuolo, passando per le sfide di Champions, ultima qu...
Stanchezza, infortuni e rosa corta: per Gasperini è una corsa a ostacoli
C'è un problema a monte, che impedisce alla Roma di lanciarsi con lo stesso ritmo su tutti i suoi obiettivi, in primis il campionato e poi la Champions. (...) Ma come si può se si fanno male così tant...
Difesa sotto attacco
Ma possibile che tutto il problema sia riconducibile solo all’assenza di Mile Svilar? Diciamo che il portierone belga ha inciso quando c’era e ha deciso quando è mancato: prima che Svilar si mettesse...