Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Black out Roma: Gasp si interroga

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
gASPERINI
Aggiungi come fonte preferita su Google
IL TEMPO - (LORENZO PES) - Chi ha spento la luce? Domanda ricorrente in queste settimane a Trigoria. Se lo chiede Gasperini così come i tifosi della Roma. Anche a Manchester i giallorossi sono usciti dal campo con una cocente sconfitta in rimonta, come già accaduto in questa edizione della Champions contro il Real Madrid. Ma non è soltanto un discorso europeo, perché se è vero che in campionato la Roma è ancora imbattuta, la tendenza a subire gol nei secondi tempi, allentando il ritmo e cedendo alle prime difficoltà, è un qualcosa su cui il tecnico piemontese deve lavorare.
Con le tre reti concesse all'Old Trafford sono 15 in totale quelle subite nei secondi tempi dai giallorossi, di cui ben 6nel quarto d'ora iniziale della ripresa (tra 46' e 60'). Cali di tensione che sono costati finora due punti in Serie A(quelli contro l'Inter dove si partiva da situazione di vantaggio) e ben otto in Champions (due a Istanbul e tre con Real e United).
Tra i capi d'imputazione maggiori c'è il calo fisiologico dopo dei primi tempi ad alta intensità che sta caratterizzando il rendimento giallorosso. Inevitabile non riuscire a tenere quel ritmo infernale che quasi sempre la Roma sa esprimere aggredendo i match. Quello che sembra mancare alla squadra di Gasp è una gestione del risultato che possa prevedere anche qualcosa di diverso rispetto alla solita aggressività a tutto campo, anche se la storia dell'allenatore di Grugliascodice altro.
Il problema, in effetti, sembra essere più che altro psicologico. Ogni qualvolta la Roma subisce un gol puntualmente va in affanno. È successo a Manchester dopo il rigore e col Real dopo il 3-2 di Endrick. Ma è successo anche in campionato, ad esempio a Udine dove per poco Gomez non segna il 3-4 dopo 37 minuti meravigliosi. D'altronde anche i sei gol incassati nel primo quarto d'ora della ripresa sono un segnale di un approccio mentale tutt'altro che perfetto alla ripresa. Insomma, se la Roma cala naturalmente i ritmi sembra non avere ancora una soluzione alternativa.Soprattutto su questo, anche se la filosofia del tecnico mira a un dominio continuo, bisognerà mettere le mani affinché si possano raggiungere vittorie di prestigio.
Qui subentra, infatti, il discorso della profondità della rosa. Rispetto al primo anno di Gasp ci sono meno calciatori ma la qualità media è notevolmente aumentata. Eppure questo sembra non bastare. Per cercare di mantenere alta l'intensità,infatti, l'allenatore di Grugliasco vorrebbe poter attingere dalla panchina con giocatori che non abbassano il livello medio. In Champions, infine, subentra un discorso di esperienza che in Serie A si può sopperire con la maggiore qualità. Gli ingressi di Lulli e Pisilli, ad esempio, col Manchester hanno palesato una differenza di calibro con gli avversari che in campo europeo si può pagare. Ma fa parte del percorso di crescita.
Ultimo capitolo, ma non meno importante. Tutti hanno infortuni, questo non va dimenticato, ma la Roma si è presentata a Manchester senza Svilar, Koné, Pellegrini e Dybala e col forfait dell'ultima ora di Gollini che ha costretto il tecnico a rispolverare Vasquez. Poi si è arreso pure Rensch. Ma di certo arrivare all'ottava partita in apnea e con le forze ridotte non ha aiutato. E, soprattutto, i forfait giallorossi di questo ultimo mese sono di calibro importante.Svilar dà una sicurezza impareggiabile e porta punti. Koné è unico nel suo genere in mediana e Dybala è sempre un'arma, soprattutto in Champions.
Gasperini

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Man Utd Roma

La Roma fa la conta

(...) Roma al controllo qualità. Dopodomani, all'Olimpico, per la banda di Gasperini si chiuderà un ciclo da 9 partite in 27 giorni. Dal Como al Sassuolo, passando per le sfide di Champions, ultima qu...

Rensch

Stanchezza, infortuni e rosa corta: per Gasperini è una corsa a ostacoli

C'è un problema a monte, che impedisce alla Roma di lanciarsi con lo stesso ritmo su tutti i suoi obiettivi, in primis il campionato e poi la Champions. (...) Ma come si può se si fanno male così tant...

Svilar

Difesa sotto attacco

Ma possibile che tutto il problema sia riconducibile solo all’assenza di Mile Svilar? Diciamo che il portierone belga ha inciso quando c’era e ha deciso quando è mancato: prima che Svilar si mettesse...

NOTIZIE POPOLARI
Kvernadze

Calciomercato Roma, occhi su Kvernadze: clausola da 4 milioni più commissioni. I giallorossi lo seguono dall’estate

mALEN MANCINI

Champions League, la Roma al giro di boa: i prossimi impegni e quanti punti servono per i playoff

IMG_0893

Manchester United-Roma, Rooney: “Nel primo tempo la Roma era più aggressiva. Nella ripresa lo United ha meritato di vincere”

fonseca

Fonseca lascia il Lione per lo Sporting, il club francese: “Decisione inaspettata, ne prendiamo atto”. Ritroverà la Roma in Champions

mancini e zaccagni derby

Lazio, lesione al quadricipite femorale per Zaccagni: stop di un mese, in dubbio per il derby (COMUNICATO)

WhatsApp Image 2026-11-03 at 19.58.26

Manchester United-Roma, la denuncia dei tifosi giallorossi: “Trattati da cani, sembrava volessero solo arrestarci”

VAI AL CANALE
Foto
Champions League: Manchester United-Roma 3.11.2026

Champions League: Manchester United-Roma 3.11.2026

Manchester United-Roma: i romanisti al meeting point 3.11.2026

Manchester United-Roma: i romanisti al meeting point 3.11.2026

Loading