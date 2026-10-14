Le certezze in difesa

La Roma torna a giocare la Champions all'Olimpico e ritrova il Real Madrid, non un avversario qualsiasi, ma la squadra allenata da José Mourinho, l'ultimo allenatore ad aver alzato un trofeo con la squadra giallorossa. Un tumulto di emozioni accompagnerà le squadre in campo, anche tra i 65.000 sugli spalti. (...) La Roma arriva alla super sfida dopo due pareggi consecutivi in campionato, ma con una grande certezza: quella di poter contare su una difesa che è il vero punto di forza della squadra. Lo ha dimostrato anche a Como, dove è riuscita a portare a casa un pareggio prezioso, con un il quarto clean sheet in sette partite, con in porta Gollini, esordiente in campionato con la maglia giallorossa.

In difesa Gasperini ha cambiato pochissimo rispetto alla passata stagione. Ha insistito con i suoi fedelissimi (...) come Mancini, Ndicka e Hermoso. Ma in più ha aggiunto Balerdi e Koulierakis, altri due difensori di grande affidabilità, in particolare il primo, che insidia nel ruolo di titolari i primi tre. Non è un caso che la difesa sia il reparto che più caratterizza la nuova versione della Roma tosta di Gasperini di questa stagione, che finora ha subito solo quattro gol tra campionato e Champions. Stasera la difesa è chiamata a misurarsi contro un atracco tra i più forti del mondo, Vinicius, Bellingham e Mbappè li abbiamo ammirati al Mondiale. Ci arriva dopo la prova di Como, dove pur restando in dieci per quasi tutto il secondo tempo ha dimostrato grande solidità e compattezza, concedendo pochissimo agli attaccanti di Fabregas.

(corsport, G. D'Ubaldo)