L'attacco è argentino, ma Soulé resta in bilico

IL TEMPO (L. PES) - Roma a ritmo di tango, ma il futuro resta incerto. La colonia di attaccanti argentini si arricchisce di un nuovo elemento con l'arrivo di Santiago Cstro, ma potrebbe perdere un altro protagonista. L'ormai ex Bologna è stato accolto la scorsa notte da centinaia di tifosi e ieri ha svolto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà ai giallorossi per i prossimi cinque anni. Durante le vacanze in Argentina il ventiduenne si è allenato con l'amico Soulé, che però potrebbe lasciare la Capitale dopo due stagioni. Già a giugno l'ex Juve era finito sul mercato con la possibilità di andare in Arabia non presa in considerazione e interessamenti dalla Germania mai approfonditi. "Serve un'offerta" aveva lasciato intendere Gasperini nella sua conferenza stampa di inizio stagione, ammettendo la possibilità di un addio di Soulé. C'è stato un sondaggio da parte del Milan che però è alle prese con l'affaire Leao e deve decidere come muoversi nel reparto offensivo. I giallorossi chiedono circa 40 milioni ma al momento nessuna trattativa avviata mentre Matias continua a lavorare a Trigoria provando a convincere il tecnico a puntare ancora su di lui a Roma e alla ricerca di un esterno d'attacco sinistro (di piede destro) che D'Amico vorrebbe portare il prima possibile in giallorosso. Nusa resta al momento un obiettivo difficile date le richieste del Lipsia, che ha appena incassato oltre 100 milioni dal Real per Diomande. Il preferito, dopo il norvegese, è Ezzalzouli del Betis. I giallorossi trattano con il club spagnolo per abbassare la richiesta iniziale di 60 milioni. L'obiettivo è provare a trovare l'intesa intorno ai 45 milioni: la trattativa si scalda. Parallelamente si cercano anche un paio di rinforzi per la corsia dopo l'addio di Celik e con Angelino e Salah-Eddine con le valige pronte. Fresneda dello Sporting Lisbona è tra i primi profili per gradimento, anche se il sogno resta Moreira dello Strasburgo ma le richieste dei francesi (proprietà Chelsea) non scendono. I portoghesi per il terzino destro chiedono intorno ai 25 milioni, trattativa in corso per abbassare le pretese e cercare di chiudere intorno ai 18. Capitolo Koné. Il francese è ancora in vacanza post-Mondiale e il suo rientro è previsto dopo la seconda parte di ritiro in Galles. Ma in queste settimane l'entourage ha lavorato per trovare situazioni percorribili in Premier League. Il Manchester United è la squadra maggiormente interessata ma ad oggi non ha mosso passi concreti per arrivare al calciatore che la Roma valuta più di 50 milioni di euro. Anche Chelsea e Arsenal si erano informate per Koné, che spera sempre possa arrivare la proposta del Psg per un ritorno a casa. Pista che non sembra scaldarsi, suo malgrado. Intanto oggi pomeriggio la squadra torna ad allenarsi a Trigoria prima della partenza per Cardiff prevista per venerdì. I giallorossi resteranno nel Regno Unito fino all'8 agosto e affronteranno tre amichevoli con Cardiff, Newport e Brighton. Poi il test a Dortmund col Borussia a Ferragosto prima del ritorno nella Capitale per preparare l'esordio in campionato del 24 agosto all'Olimpico contro la Fiorentina.