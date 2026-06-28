L'Al-Diriyah fa sul serio, Soulé tratta

IL ROMANISTA (L. FRENQUELLI) - Il tempo passa e arriva il momento delle scelte. Matias Soulé la sua scelta, importantissima per lui e per la Roma, la sta facendo in queste ore, mentre in Arabia c’è chi ha già scelto lui come obiettivo. Sì, perché se l’Ah-Ahli si è defilato dall’interesse per l’ex Frosinone, dall’altra parte l’Al-Diriyah fa davvero sul serio per provare ad acquistare il suo cartellino dalla Roma, dando al club un po’ di respiro in ottica plusvalenze anche se non tantissimo visto la sempre più vicina scadenza del famigerato 30 giugno e un gap sostanzioso ancora da colmare. Il club saudita è pronto a recapitare alla Roma in queste ore un’offerta che si avvicina ai 35 milioni di euro bonus compresi, oltre a investire in maniera molto significativa sull’ingaggio del giocatore. (...) Soulé ha aperto all’idea di trasferirsi lì e sta trattando i termini economici più nello specifico e sugli aspetti logistici di un trasferimento così importante. Un affare che entro il 30 giugno dovrà necessariamente trovare la sua definizione e che nelle casse del club una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro di plusvalenza, non abbastanza per sanare quei circa 50 richiesti dal fair play finanziario Uefa. (...) A parte l’affare Soulé è tutto o quasi in stand-by, anche per quel che riguarda i rinnovi di Celik, Dybala e Pellegrini: in ordine di “apparizione”, sono tutti destinati ad andare a buon fine più o meno entro i primi giorni di luglio.