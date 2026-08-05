La Roma vira su Molina

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Il Feyenoord ha continuato a non dare il proprio sì all'offerta da 28 milioni complessivi per Read e la Roma ha deciso di aprire un canale alternativo per accelerare i tempi ed accontentare Gasperini. I giallorossi sono infatti tornati su Molina, nome già valutato dopo l'addio a sorpresa di Celik, ed hanno subito presentato una proposta all'Atletico Madrid. Il direttore sportivo D'Amico ha messo sul piatto 13 milioni più altri 3 di bonus per l'esterno destro di centrocampo, inserito dagli spagnoli nella lista dei possibili partenti. Secondo quanto filtra da Madrid questa cifra non basterà per il semaforo verde alla cessione e anche la formula di un prestito con obbligo di riscatto condizionato non e tra le preferite. Serve perciò un piccolo ulteriore sforzo da parte della società dei Friedkin, che ha già un accordo di massima con il calciatore per un contratto quadriennale da 2,5-3 milioni netti all'anno. L'argentino, ancora in vacanza dopo la partecipazione ai Mondiali, attende gli sviluppi dell'affare, propenso a tornare in Italia, Paese in cui è sbocciato con la maglia dell'Udinese.

Al momento il contratto del ventottenne scade nel 2027, ma l'Atletico Madrid nella trattativa si fa forte di un'opzione unilaterale di rinnovo fino al 2028. La trattativa è nel vivo e i giallorossi, senza segnali dell'ultimo minuto dal Feyenoord, sono pronti ad affondare il colpo. Sulla fascia opposta di Molina la Roma sta invece trattando con il Torino per il giovane Cacciamani, che all'occorrenza può anche dare una mano in posizione più avanzata. Ad occuparsi della trattativa per conto dei granata è direttamente il presidente Cairo: l'impressione è che se la Roma si spingesse ad offrire 12-13 milioni l'affare potrebbe andare in porto.

Per quanto riguarda il fronte offensivo il primo nome sulla lista di Gasperini è quello di Nusa, per il quale il Lipsia richiede 55-60 milioni. L'esterno norvegese gia era sul taccuino della dirigenza nel mercato di gennaio, ma anche allora le cifre fissate dai tedeschi erano così alte. Un nome che ha ripreso terreno nelle scorse ore è quello di Fofana del Lione. I maggiori dubbi sul suo profilo riguardano le condizioni fisiche, vista la lunghissima assenza per via di un fastidioso problema alla caviglia avuto nella scorsa stagione dopo un intervento killer. La dirigenza romanista ha avuto dei segnali positivi sul suo recupero e sta valutando se proporre ai francesi un prestito con obbligo di riscatto condizionato alle presenze. Una formula che permetterebbe di rimanere al riparo da eventuali sorprese nel lungo periodo sul calciatore belga, ieri entrato al 76' nel match dei preliminari di Conference League.

Ieri intanto Angeliño ha sostenuto a Roma le visite mediche con il Deportivo La Coruña.