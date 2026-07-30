La Roma tenta il doppio colpo con Ezzalzouli c' è Koulierakis

Castro ha stappato il mercato della Roma. Chiuso il centravanti (che indosserà la maglia numero 9), D'Amico ha accelerato contemporaneamente su tutti gli altri tavoli. Entrate e uscite, difesa e fasce: dopo settimane di attesa, a Trigoria il mercato si muove. La trattativa più avanzata porta a Konstantinos Koulierakis. La Roma sta lavorando con il Wolfsburg per il difensore centrale mancino, classe 2003, individuato come il profilo adatto per completare il reparto e offrire a Gasperini un'alternativa naturale a Hermoso. Il greco ha aperto al trasferimento e con il suo entourage esiste già una base d'intesa. Ora serve trovare quella con il club tedesco, che ha abbassato le pretese dopo la retrocessione e può cedere il giocatore per 15 milioni.

Il fronte più delicato resta quello dell'esterno offensivo. Antonio Nusa continua a essere il sogno, ma il Lipsia non si sposta da una valutazione vicina ai 60 milioni. Per questo D'Amico sta spingendo su Abde Ezzalzouli. Il Betis chiede circa 45 milioni, la Roma è arrivata a 35 più bonus e lavora con ottimismo per ridurre la distanza. [...]

Per finanziare i nuovi acquisti servono anche le cessioni. Salah-Eddine è sempre più vicino all'Olympiacos: i due club stanno definendo un'operazione da 7-8 milioni, mentre il giocatore e la società greca discutono gli ultimi dettagli dell'accordo. È a un passo dall'addio anche Angeliño. La Roma ha raggiunto un'intesa di massima con il Deportivo La Coruña per un prestito con diritto di riscatto, soluzione che consentirebbe allo spagnolo di tornare a sentirsi calciatore nel club in cui è cresciuto.

D'Amico continua inoltre a guardare ai giovani italiani. Tra i profili seguiti c'è Alessio Cacciamani, esterno classe 2007 del Torino, con alle spalle una buona stagione in B con la maglia della Juve Stabia. La Roma ha chiesto informazioni e sta valutando costi e margini dell'operazione anche se i granata non vorrebbero privarsene.

(Repubblica)