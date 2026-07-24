La Roma non può più sbagliare ma per Nusa servono 60 milioni

Perso Crysencio Summerville la Roma vuole accelerare. E stavolta, chiudere. A Trigoria è già iniziata la ricerca di una nuova ala sinistra di piede destro, il profilo individuato da Gian Piero Gasperini per completare il reparto offensivo. Il primo nome sulla lista è quello di Antonio Nusa, talento norvegese del Lipsia, ma l'operazione si presenta complicata e va maneggiata con grande cautela. Nei giorni scorsi c'è stato un contatto con gli agenti del calciatore. L'ingaggio rientrerebbe nei parametri della Roma, mentre il vero ostacolo è rappresentato dal cartellino. Il Lipsia non ha ancora fissato un prezzo definitivo, ma la richiesta di partenza si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro. Una cifra molto alta, forse troppo, considerando l'interesse della Premier League (Newcastle) e quanto sia cara la bottega made in Red Bull.

Nusa, però, non è l'unico nome sul tavolo. La dirigenza sta lavorando anche su altre piste, con l'intenzione di evitare che si ripeta quando accaduto con Greenwood e Summerville. Il doppio obiettivo sfumato ha fatto drizzare le antenne dentro Trigoria: da ora in poi si proverà a muoversi più sottotraccia, limitando le informazioni in uscita e aumentando la segretezza attorno ai tavoli delle trattative. Meno indiscrezioni, più rapidità d'esecuzione. Almeno nelle intenzioni.

La necessità, del resto, è evidente. Gasperini ha chiesto almeno due rinforzi sugli esterni e, al momento, l'unica ala sinistra a disposizione è Luigi Cherubini. Il giovane è stato schierato titolare anche nell'amichevole di ieri contro il Trastevere, vinta 6-0 dalla Roma, e ha segnato il quarto gol della partita dopo le reti di Malen, Dybala e Cristante. Nella ripresa sono arrivati anche i gol di Angelino e Arena. A seguire il test da bordocampo c'era anche il direttore sportivo Tony D'Amico, occhi sul campo e cellulare sempre a portata di mano. [...]

(La Repubblica)