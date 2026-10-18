News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

La Roma c'è, resta a -2 dall'Inter: Gasp riparte, Castro e Lulli piegano il Genoa

La penna degli Altri
di Paolo Rosi
lulli e castro
Aggiungi come fonte preferita su Google
Al primo calcio d'angolo contro la Roma, lo stadio si unisce in un brusio (...)
La Roma non vinceva da oltre un mese (33 giorni), resta a due punti dalla testa, aspetta lo Slovan, martedì, prima del Napoli (sabato), con l'orgoglio riacceso. E una fiducia necessaria verso i suoi giovani. (...)
In gol Castro (22 anni) e Lulli (19), al primo centro in assoluto. Debutta anche Di Nunzio, altro classe 2007. Mai una Roma così giovane (età media 24 anni e 362 giorni) negli ultimi cinque anni e mezzo. Questa è anche la Roma del futuro, o delle future plusvalenze. (...)
La curiosità per testare le capacità di Santiago Castro, alla prima da titolare, la libertà creativa di Rodrigo Mora, o la tenuta mentale di Matias Soulé, responsabilizzato senza i fratelli maggiori al fianco, viene soddisfatta non soltanto riprendendo la marcia piena, come inseguitrice dell'Inter. (...)
Quella che può essere anche chiamata Roma 2 cresce e stende il Genoa nella seconda parte: esito corretto, anche se prima ci sono difetti di conoscenza, le connessioni non sono automatiche. (...)
Dopo José Mourinho ci sono altri amici che nuotano negli affetti dell'Olimpico, tra riconoscente nostalgia e scaramanzia atta ad evitare il bis della beffa servita da Mou mercoledì. Daniele De Rossi (boato, cori e standing ovation) e Stephan El Shaarawy (caldi e prolungati applausi) sfilano prima del via sul tappeto giallorosso acclamati come se fossero alla Festa del Cinema. (...)
Dopo l'1-0 non c'è reazione: il Genoa dovrebbe uscire più dal guscio e non limitarsi come prima ai lanci per Osmajic o per El Shaarawy, mentre Messias è più difensivo e ha un solo spunto. (...)
(gasport)
castroLulli

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-16 at 12.36.23

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

gasp

Gasp: vittoria che conta. Gioia Lulli: "È un sogno"

(IL TEMPO - G. TURCHETTI) - Trecento vittorie in Serie A. Un traguardo raggiunto da Trapattoni, Allegri, Spalletti, Rocco e, adesso, anche da Gasperini. Al tecnico piemontese, però, interessa maggiorm...

lulli gasp

Con Castro c'è Lulli: i bimbi di Gasperini stendono il Genoa

Immaginate per un attimo di essere Santiago Castro (...) una vita così. Da stella, certo. Offuscata, però, dalla presenza di Donyell Malen. Altra galassia. Almeno fino a ieri sera. Perché per pronosti...

castro solue

La meglio gioventù

Quella che, senza fuochi d'artificio ma con abnegazione e pragmatismo, è stata in grado di battere 2-0 il Genoa all'Olimpico era l'altra Roma. (...) Tra i tanti indisponibili e le scelte di Gasperini,...

NOTIZIE POPOLARI
Gasperini

Roma-Genoa, GASPERINI: "Non avevo dubbi che avremmo reagito così, stasera squadra giovanissima in campo. Castro ha colpi straordinari. Dybala? Spero di riaverlo per il Napoli"

Lulli Castro

ROMA-GENOA 2-0 (51' Castro, 68' Lulli): i giallorossi tornano alla vittoria in maniera convincente con due gol arrivati nella ripresa (FOTO)

mourinho

Mourinho torna su Roma-Real Madrid: "Il principale colpevole della partita di Vinicius è Gasperini"

Castro

ROMA-GENOA: le pagelle. CASTRO 7 "Prestigiatore" - LULLI 7 "Sogna ragazzo sogna"

Malen

De Boer e la frecciatina a Malen: "Sarebbe stato bello se avesse avuto le stesse qualità quando allenavo l'Olanda"

Koopmeiners

Roma-Juventus: possibile asse di mercato. Nel mirino Koopmeiners. I bianconeri puntano Ghilardi

VAI AL CANALE
Foto
Roma-Genoa 17/10/2026

Roma-Genoa 17/10/2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

Loading