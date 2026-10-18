La Roma c'è, resta a -2 dall'Inter: Gasp riparte, Castro e Lulli piegano il Genoa

Al primo calcio d'angolo contro la Roma, lo stadio si unisce in un brusio (...)

La Roma non vinceva da oltre un mese (33 giorni), resta a due punti dalla testa, aspetta lo Slovan, martedì, prima del Napoli (sabato), con l'orgoglio riacceso. E una fiducia necessaria verso i suoi giovani. (...)

Di Nunzio, altro classe 2007. Mai una Roma così giovane (età media 24 anni e 362 giorni) negli ultimi cinque anni e mezzo. Questa è anche la Roma del futuro, o delle future plusvalenze. (...) In gol Castro (22 anni) e Lulli (19), al primo centro in assoluto. Debutta anche, altro classe 2007. Mai una Roma così giovane (età media 24 anni e 362 giorni) negli ultimi cinque anni e mezzo. Questa è anche la Roma del futuro, o delle future plusvalenze. (...)

La curiosità per testare le capacità di Santiago Castro, alla prima da titolare, la libertà creativa di Rodrigo Mora, o la tenuta mentale di Matias Soulé, responsabilizzato senza i fratelli maggiori al fianco, viene soddisfatta non soltanto riprendendo la marcia piena, come inseguitrice dell'Inter. (...)

Quella che può essere anche chiamata Roma 2 cresce e stende il Genoa nella seconda parte: esito corretto, anche se prima ci sono difetti di conoscenza, le connessioni non sono automatiche. (...)

Dopo José Mourinho ci sono altri amici che nuotano negli affetti dell'Olimpico, tra riconoscente nostalgia e scaramanzia atta ad evitare il bis della beffa servita da Mou mercoledì. Daniele De Rossi (boato, cori e standing ovation) e Stephan El Shaarawy (caldi e prolungati applausi) sfilano prima del via sul tappeto giallorosso acclamati come se fossero alla Festa del Cinema. (...)

Dopo l'1-0 non c'è reazione: il Genoa dovrebbe uscire più dal guscio e non limitarsi come prima ai lanci per Osmajic o per El Shaarawy, mentre Messias è più difensivo e ha un solo spunto. (...)

(gasport)