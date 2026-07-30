La Roma cala un poker di nomi da Koulierakis a Ezzalzouli

Il diesel ha preso velocità. Nel giro di ventiquattrore il mercato della Roma ha subito un'accelerata importante o, per meglio dire, le tante piste sotterranee sono venute a galla. Dopo l'operazione Castro-Dovbyk sull'asse Roma-Bologna (in ritardo, ma stamattina arriverà il doppio annuncio), D'Amico si sta concentrando per sistemare la rosa di Gasperini, partendo dal basso. La trattativa più vicina alla chiusura, infatti, riguarda il centrale difensivo Koulierakis, in uscita dal Wolfsburg retrocesso a maggio in Zweite Bundesliga. Nazionale greco, classe 2003 e di piede mancino, Koulierakis ha già dato il suo sì alla Roma, che ora è vicina a un accordo col club tedesco, per una cifra complessiva intorno ai 15 milioni. [...]

A centrocampo D'Amico, che ieri era all'estero per lavoro, ha acceso i fari su Fresneda. Il laterale destro dello Sporting piace, ma c'è ancora distanza vista la valutazione da 20 milioni che ne fa il club portoghese. Nelle ultime ore, intanto, sono iniziati i dialoghi tra Roma e Torino per Cacciamani. 19 anni compiuti il 29 giugno, l'esterno sinistro (nonostante il piede preferito sia il destro) è cresciuto nel vivaio granata, prima di mettersi in luce l'anno scorso durante il prestito alla Juve Stabia. A Castellammare è stato allenato da Abate, ora al Toro, che vorrebbe continuare a puntare su di lui, ma la prospettiva di un approdo in giallorosso piace a Cacciamani e al suo entourage. I discorsi tra società vanno avanti, con il Torino che vorrebbe incassare 15 milioni dalla sua cessione. [...]

Viste le difficoltà per Nusa, D'Amico ha lavorato alle alternative per l'esterno sinistro. Al nome di Bahoya va aggiunto quello di Ezzalzouli. Il marocchino, che per infortunio ha saltato il Mondiale, era stato monitorato dalla Roma già un anno fa, prima della sua miglior stagione al Betis Siviglia (15 gol e 13 assist tra campionato e coppe). Gli spagnoli per lui hanno una clausola rescissoria da 60 milioni, ma la richiesta per cederlo è di 45. Da Trigoria ne vorrebbero offrire una decina in meno. Insomma, di strada da fare ancora c'è, ma è una pista da seguire. [...]

Vicino l'accordo per Salah-Eddine all'Olympiacos (7,5 milioni l'incasso) e Angelino al Deportivo La Coruna in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni. [...]

(Corsera)