La nuova vita di De Roon: "Mi sono fatto perdonare"

Un soldato al fianco di Gasperini alla vigilia della gara dell'Old Trafford. Quella di questa sera per Marten de Roon sarà la gara numero 369 sotto la guida di Gian Piero, nessuno ne ha giocate di più con lui. Lo ha voluto con forza negli ultimi giorni di mercato senza pensare al rapporto non di certo idilliaco con i tifosi della Roma. Ma con le prestazioni è già cambiato tutto: «Da quando sono arrivato mi serviva ritrovare ritmo e condizione fisica». (...) Non mancano poi gli elogi a Gasp: «È unico, il suo modo di gestire la squadra e di allenarci dal punto di, vista della tattica è sopra a tutti». Il tecnico appena lo sente inizia a ridere come per dire: «Ha imparato bene la parte». C'è serenità nel gruppo e non potrebbe essere altrimenti. Questa sera il giro di boa della fase campionato di Champions. Al fianco di de Roon ci sarà Pisilli. Sulla trequarti Cristante, ma la carta Mora non è da escludere. Intoccabile la coppia Soulé-Malen. A sinistra Wesley, mentre a destra Rensch insidia Lulli. Dietro Gasperini farà affidamento ai suoi uomini migliori: pronto il terzetto composto da Mancini, Ndicka e Hermoso. (...)

(Il Messaggero)