Manchester United-Roma, Carrick: "Il 7-1 di qualche anno fa fu una notte magica". Mainoo: "Ci basta una vittoria per svoltare"

Champions League per la Roma, che domani sarà impegnata a Old Trafford contro il Vigilia diper la, che domani sarà impegnata acontro il Manchester United

Stasera è prevista la conferenza stampa di Gasperini (intorno alle 18), mentre ha già parlato Carrick, il tecnico in bilico dei padroni di casa.

"I risultati negativi non hanno cambiato il mio atteggiamento. Dentro lo spogliatoio l'aria è buona. L'impegno di tutti nei confronti del club, e al contrario, non è stata mai messa in discussione".

Uno dei più criticati in questo momento è Lisandro: "Non ho alcuna preoccupazione sull'impegno. Queste sono cose che succedono nel calcio. Alcune volte fai delle cose, prendi delle decisioni, e a volta ti va bene altre un poco meno. Di certo l'impegno non è un problema". "Non penso che sarà così" ha risposto Carrick quando gli è stato chiesto se le prossime due partite potrebbero essere le ultime sulla panchina del Manchester United.

Il tecnico ha parlato della vittoria di qualche anno fa per 7-1: "Una notte magica, la dimostrazione che alcune volte le cose possono cambiare velocemente. Una delle serate più belle". In quell'occasione il centrocampista segnò una doppietta. Carrick ha anche confermato l'assenza di Dorgu in vista della gara di domani.

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Insieme a Carrick ha parlato Mainoo. Il centrocampista sembra essere molto più fiducioso del tecnico.

"Sembra che siamo ad un solo passo dalla vittoria che potrebbe cambiare la stagione. Per adesso l'annata è difficile, non abbiamo ottenuto i risultati che aspettavamo. Ma ora dobbiamo guardare avanti".

"Sono in questo club da molto tempo e so che ci saranno sempre alti e bassi. Non sarà mai tutto facile e non si può pensare di arrivare in cima senza incontrare ostacoli" ha continuato il centrocampista. Che poi ha aggiunto anche questo: "Sappiamo che questo è un club enorme e credo che tante persone conoscano i valori che lo contraddistinguono, tramandati da chi ha lavorato e giocato qui nel corso degli anni. Essendo cresciuto nel settore giovanile, sento di avere anche io una responsabilità nel trasmettere ciò che significa essere parte del Manchester United. Ho intenzione di difendere questi valori e questo messaggio il più a lungo possibile".