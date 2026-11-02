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Manchester United, la rifinitura alla vigilia della Roma: ci sono Dorgu e Diallo. Out Rashford e Shaw

Coppe europee
di Fabio D'Ascanio
Dorgu
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Il Manchester United di Michael Carrick si prepara alla sfida di domani, in programma all'Old Trafford, contro la Roma.
I Red Devils hanno svolto la rifinitura alla viglia del match di Champions League: con il gruppo si è allenato Dorgu. Il danese ha recuperato in anticipo dalla lesione al bicipite femorale accusato durante la sosta per le nazionali.
Anche Diallo si è allenato regolarmente con il gruppo: il classe 2002 era uscito nella sfida contro il Chelsea a causa di un problema fisico, ma oggi ha svolto regolarmente la seduta di allenamento. Ancora out Rashford e Shaw. Oggi, alle ore 14:30, Carrick presenterà la sfida contro la Roma in conferenza stampa insieme a Mainoo.
(manutd.com)
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