Manchester United, la rifinitura alla vigilia della Roma: ci sono Dorgu e Diallo. Out Rashford e Shaw

Dorgu. Il danese ha recuperato in anticipo dalla lesione al bicipite femorale accusato durante la sosta per le nazionali. I Red Devils hanno svolto la rifinitura alla viglia del match di Champions League : con il gruppo si è allenato. Il danese ha recuperato in anticipo dalla lesione al bicipite femorale accusato durante la sosta per le nazionali.

Anche Diallo si è allenato regolarmente con il gruppo: il classe 2002 era uscito nella sfida contro il Chelsea a causa di un problema fisico, ma oggi ha svolto regolarmente la seduta di allenamento. Ancora out Rashford e Shaw. Oggi, alle ore 14:30, Carrick presenterà la sfida contro la Roma in conferenza stampa insieme a Mainoo.

(manutd.com)