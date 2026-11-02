Manchester United-Roma: le info per i tifosi giallorossi presenti all'Old Trafford

Quattordici marcatori diversi: la Roma è una macchina da gol

nov 02, 12:10

LEGGO (F. BALZANI) - Quattordici marcatori diversi, trentasei gol e un Malen che segna più di Kane e Yamal. La Roma, reduce dalla cinquina all'Udinese, è una macchina da gol che fa paura al campionato...