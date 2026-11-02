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Manchester United-Roma: le info per i tifosi giallorossi presenti all'Old Trafford

Coppe europee
di Fabio D'Ascanio
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Trasferta europea a dir poco affascinante per la Roma di Gian Piero Gasperini che domani, alle ore 21, scenderà in campo all'Old Trafford per sfidare il Manchester United nel match valido per la quarta giornata della fase campionato della Champions League. Il club giallorosso, tramite una nota ufficiale, ha elencato tutte le info utili per i romanisti che domani occuperanno il settore ospiti.
Il Club informa che i biglietti acquistati per la trasferta contro il Manchester United sono stati inviati agli indirizzi mail inseriti a sistema in fase di acquisto.
Chi non avesse ricevuto la mail, o riscontri problemi nella visualizzazione del biglietto, può richiedere assistenza chiamando lo 06/89386000 (dalle 9.00 alle 18.30).
Il biglietto è in formato mobile e funziona esclusivamente con la tecnologia NFC.
Informazioni stadio Old Trafford
Il settore ospiti si trova nell’angolo Sud Est dello stadio e comprende i settori S229 (ingresso S22), E230-E231-E232-E233 (ingresso E30-AE8).
I titolari di biglietto per il settore S229 potranno accedere esclusivamente dall’ingresso S22 e non sarà possibile richiedere lo spostamento nei settori E230-E233.
Si informa inoltre che l’assegnazione del settore è avvenuta casualmente in base all’ordine di acquisto.
Sarà possibile accedere allo Stadio a partire da 2h prima del calcio d’inizio.
All'arrivo, i tifosi saranno sottoposti ai controlli di sicurezza. Non è consentito introdurre borse più grandi di un foglio A4.
Non sarà ammesso in alcun modo l’accesso al settore ospiti con biglietti validi per altri settori dello stadio.
Fan meeting point
Su indicazione delle Autorità Locali, il punto d’incontro per tutti i tifosi giallorossi è situato presso Shambles Square (Shambles Square, Cathedral Gates, Manchester, M3 1SW). Da qui, i tifosi potranno facilmente raggiungere lo stadio a piedi in circa 45 minuti.
A partire dalle ore 17:00 del giorno partita sarà possibile recarsi all'Old Trafford in corteo. Il percorso a piedi sarà strettamente sorvegliato dalle autorità locali.
A chi volesse raggiungere lo stadio in autonomia o con i mezzi pubblici, si raccomanda di arrivare entro le 18:00 per facilitare le operazioni di ingresso ed evitare code ai tornelli.
Biglietto mobile con tecnologia nfc
Ogni tifoso deve assicurarsi di aver scaricato il biglietto prima di arrivare allo Stadio.
  • I biglietti possono essere scaricati più di una volta e su diversi dispositivi.
  • Verifica di avere sufficiente carica della batteria prima di arrivare allo stadio. In caso di telefono scarico non sarà consentito l’accesso.
  • I possessori di smartphone Android devono assicurarsi che la connettività NFC sia funzionante e attiva. Non sarà fornito alcun QR code di backup. 
  • Non è consentito l’accesso tramite screenshot o supporti cartacei.
  • Per i tifosi in possesso di dispositivi Samsung è necessario fare dei controlli aggiuntivi al fine di evitare problemi ai tornelli di ingresso:Se l'app wallet predefinita fosse 'Samsung Wallet', il biglietto potrebbe non essere attivo. Per verificare e modificare questo, vai su 'Impostazioni' – 'Connessioni' – 'NFC e pagamenti contactless – 'App wallet predefinita’ e assicurati che 'Google Wallet' sia selezionato come predefinito.Su alcuni modelli Samsung, c'è un'impostazione NFC aggiuntiva che deve essere attivata per permettere la scansione dei biglietti NFC chiamata 'Servizi NFC senza pagamento. Per verificare e modificare questo, vai su 'Impostazioni' – Connessioni – Pagamenti NFC contactless – Servizi NFC senza pagamento – seleziona Google Wallet.
  • Se l'app wallet predefinita fosse 'Samsung Wallet', il biglietto potrebbe non essere attivo. Per verificare e modificare questo, vai su 'Impostazioni' – 'Connessioni' – 'NFC e pagamenti contactless – 'App wallet predefinita’ e assicurati che 'Google Wallet' sia selezionato come predefinito.
  • Su alcuni modelli Samsung, c'è un'impostazione NFC aggiuntiva che deve essere attivata per permettere la scansione dei biglietti NFC chiamata 'Servizi NFC senza pagamento. Per verificare e modificare questo, vai su 'Impostazioni' – Connessioni – Pagamenti NFC contactless – Servizi NFC senza pagamento – seleziona Google Wallet.
  • I dispositivi Apple (IPhone) dispongono di connettività NFC sempre attiva in automatico.
(asroma.com)
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