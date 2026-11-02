Manchester United-Roma: le info per i tifosi giallorossi presenti all'Old Trafford

Manchester United-Roma: le info per i tifosi giallorossi presenti all'Old TraffordCoppe europee
Informazioni stadio Old Trafford
Fan meeting point
Biglietto mobile con tecnologia nfc
- I biglietti possono essere scaricati più di una volta e su diversi dispositivi.
- Verifica di avere sufficiente carica della batteria prima di arrivare allo stadio. In caso di telefono scarico non sarà consentito l’accesso.
- I possessori di smartphone Android devono assicurarsi che la connettività NFC sia funzionante e attiva. Non sarà fornito alcun QR code di backup.
- Non è consentito l’accesso tramite screenshot o supporti cartacei.
- Per i tifosi in possesso di dispositivi Samsung è necessario fare dei controlli aggiuntivi al fine di evitare problemi ai tornelli di ingresso:Se l'app wallet predefinita fosse 'Samsung Wallet', il biglietto potrebbe non essere attivo. Per verificare e modificare questo, vai su 'Impostazioni' – 'Connessioni' – 'NFC e pagamenti contactless – 'App wallet predefinita’ e assicurati che 'Google Wallet' sia selezionato come predefinito.Su alcuni modelli Samsung, c'è un'impostazione NFC aggiuntiva che deve essere attivata per permettere la scansione dei biglietti NFC chiamata 'Servizi NFC senza pagamento. Per verificare e modificare questo, vai su 'Impostazioni' – Connessioni – Pagamenti NFC contactless – Servizi NFC senza pagamento – seleziona Google Wallet.
- Se l'app wallet predefinita fosse 'Samsung Wallet', il biglietto potrebbe non essere attivo. Per verificare e modificare questo, vai su 'Impostazioni' – 'Connessioni' – 'NFC e pagamenti contactless – 'App wallet predefinita’ e assicurati che 'Google Wallet' sia selezionato come predefinito.
- Su alcuni modelli Samsung, c'è un'impostazione NFC aggiuntiva che deve essere attivata per permettere la scansione dei biglietti NFC chiamata 'Servizi NFC senza pagamento. Per verificare e modificare questo, vai su 'Impostazioni' – Connessioni – Pagamenti NFC contactless – Servizi NFC senza pagamento – seleziona Google Wallet.
- I dispositivi Apple (IPhone) dispongono di connettività NFC sempre attiva in automatico.
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