Frosinone: lesione alla caviglia sinistra per Raimondo. Sarà out contro la Roma

Brutta regola per il. Come fa sapere il club, infatti, Antonio, a seguito dell’infortunio riportato ieri nella partita contro il Torino, è stato sottoposto oggi ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo. Sarà out circa 3 mesi e salterà dunque la sfida contro ladel 2 gennaio.