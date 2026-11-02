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Frosinone: lesione alla caviglia sinistra per Raimondo. Sarà out contro la Roma

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di FedericoL
Raimondo
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Brutta regola per il Frosinone. Come fa sapere il club, infatti, Antonio Raimondo, a seguito dell’infortunio riportato ieri nella partita contro il Torino, è stato sottoposto oggi ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo. Sarà out circa 3 mesi e salterà dunque la sfida contro la ROma del 2 gennaio.
(frosinonecalcio.com)
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Conferenza stampa Gasperini e De Roon

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