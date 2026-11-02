VIDEO - El Shaarawy-De Rossi, il siparietto dopo il gol sbagliato: "Ste hai 40 anni non ci pensare"

In panchina Daniele De Rossi, in campo Stephan El Sharaawy: i due si sono ritrovati a Genova dopo le esperienze vissute insieme con la Roma. Il numero 92 contro il Lecce ha giocato da titolare ed è stato protagonista di un simpatico siparietto con De Rossi. Il tecnico, dopo un gol sbagliato gli ha detto: "Ste hai 40 anni non ci pensare al gol sbagliato". Lo stesso calciatore, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della battuta del suo allenatore: "No ma non ci stavo pensando. Lui mi conosce bene, ovviamente in queste occasioni quando non entra c'è da pensare alla palla successiva, infatti poi è arrivato l'assist". Una battuta che testimonia il rapporto stretto, anche ovviamente di amicizia, che c'è tra i due.