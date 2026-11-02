VIDEO - El Shaarawy-De Rossi, il siparietto dopo il gol sbagliato: "Ste hai 40 anni non ci pensare"

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Manchester United, la rifinitura alla vigilia della Roma: ci sono Dorgu e Diallo. Out Rashford e Shaw
Il Manchester United di Michael Carrick si prepara alla sfida di domani, in programma all'Old Trafford, contro la Roma. I Red Devils hanno svolto la rifinitura alla viglia del match di Champions Leag...
Manchester United-Roma: le info per i tifosi giallorossi presenti all'Old Trafford
Trasferta europea a dir poco affascinante per la Roma di Gian Piero Gasperini che domani, alle ore 21, scenderà in campo all'Old Trafford per sfidare il Manchester United nel match valido per la quart...
Quattordici marcatori diversi: la Roma è una macchina da gol
LEGGO (F. BALZANI) - Quattordici marcatori diversi, trentasei gol e un Malen che segna più di Kane e Yamal. La Roma, reduce dalla cinquina all'Udinese, è una macchina da gol che fa paura al campionato...