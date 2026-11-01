Serie A: Lecce 1-2 Genoa. Terzo successo consecutivo per De Rossi

Manchester United-Roma: domani la conferenza stampa di Gasperini insieme a De Roon. La squadra è arrivata a Manchester

nov 01, 20:55

Domani sarà giornata di vigilia per la Roma in vista della sfida di Champions League contro il Manchester United. Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa alle 18:20, le 17:20 locali e sarà a...