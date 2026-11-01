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Serie A: Lecce 1-2 Genoa. Terzo successo consecutivo per De Rossi

Campionato
di Fabio D'Ascanio
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Il Genoa di Daniele De Rossi vince ancora. Superato il Lecce allo stadio Via del Mare per 1-2. Decisive le reti arrivate nel primo tempo siglate da Osmajic e Messias. Per la squadra di Di Francesco non è servito il gol di Maleh.
Terzo successo consecutivo per il Grifone dopo quelli contro Venezia e Juventus. La squadra di De Rossi raggiunge quota 13 punti in classifica.
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