News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

«La Juve? Non so nulla. Per me c'è solo la Roma»

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
martedì, 28 luglio 2026 alle 7:23
svilar
Aggiungi come fonte preferita su Google
IL MESSAGGERO - È cresciuto. Non solo come portiere. Per quello parla il campo che lo vede da un paio di stagioni il miglior numero uno del nostro campionato: forte tra i pali, insuperabile nelle uscite basse, migliorato incredibilmente nel gioco con i piedi. Per il resto sono i particolari che fanno la differenza. Vedere da vicino l'affetto che Svilar riscuote tra i tifosi e la personalità che infonde ai compagni di squadra, hanno fatto sì che ormai sia diventato uno dei leader silenziosi del gruppo. E ora anche nelle interviste è diventato più bravo e scaltro a dribblare le questioni scomode. [...]
Partiamo da una vicenda di mercato che ha agitato per un paio di giorni l'estate dei tifosi romanisti. La Juventus a fine giugno ha offerto per lei 40 milioni. È rimasto sorpreso?
«Non so nulla di questa storia, almeno per quanto mi riguarda. Non posso dirvi niente perché non sono stato interpellato e per me, ormai dovreste saperlo, c'è soltanto la Roma. Sono concentrato per dare il meglio per questa maglia, questa società e questi tifosi».
La vediamo come al solito tra i più osannati. Cosa si sente di promettere? Che aspettative ci sono per questa squadra?
«Stiamo lavorando, abbiamo le gambe pesanti. Abbiamo davanti ancora un mese prima dell'inizio del campionato, quindi mi sembra tutto molto prematuro. Anche con il Cannes la prima parte della partita l'abbiamo giocata abbastanza bene, poi al di là dell'espulsione di Wesley abbiamo patito un po' la stanchezza e il dover cambiare tanto. Quello che è certo è che ci stiamo preparando per una grande stagione».
Quando parla di «grande stagione» a cosa pensa?
«Beh giocare la Champions è una cosa bella. In campionato sarà difficile confermare il terzo posto anche perché la settimana con quel tipo di impegni europei dovremo essere sempre al massimo. Squadre da temere? No, non temo nessuno. Non vedo l'ora di giocare contro chiunque».
Lei tra l'altro è uno dei pochi che ha fatto il percorso inverso, debuttando proprio nella massima manifestazione continentale per club a 18 anni e poi nel campionato di riferi-mento.
«Sì, al Benfica, incrociai il Manchester United di Mourinho. Ormai sono passati tanti anni, non mi riconosco nemmeno più in quella persona. Ero un bambino, ora sono un uomo diverso e finalmente torno a giocarla. Adesso arriva il vero lavoro».
Tra infortunati, mercato che deve dare ancora delle risposte oltre Castro, siete ancora pochi. Si attende il ritorno di Pellegrini a breve?
«Non posso dire nulla, poi con Lorenzo è chiaro che ci sentiamo. Abbiamo parlato, vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni».
Torniamo allora alla Roma. Quali sono i punti di forza?
«Beh, già il fatto che siano rimasti Mancini e Ndicka è una sicurezza, loro sono il top. Per me, che faccio il portiere, ma per tutta la squadra in generale. Sono due-tre stagioni che come reparto prendiamo pochi gol, ci cono-sciamo, siamo diventati una difesa molto solida».
[...]

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

trigoria ranieri

Italia, avanza la candidatura di Ranieri come direttore tecnico: Malagò lo vuole in coppia con Mancini

lug 28, 12:07

La nazionale italiana sta vivendo ore di caos. La coppia composta da Maldini e Leonardo ha fatto un passo indietro dopo solamente pochi giorni a causa del mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina...

dovbyk cannes

Dovbyk-Bologna, le cifre dell'affare: prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto tra i 18 e i 20

lug 28, 12:05

Dopo due stagioni, Artem Dovbyk lascia la Roma e approda al Bologna. L'attaccante ucraino, mai al centro del progetto tecnico di Gian Piero Gasperini, si trasferisce in prestito fino al 30 giugno 2027...

lotito

Lazio, il nuovo sponsor Polymarket oscurato in Italia: il club toglie ogni riferimento dal proprio sito

lug 28, 11:52

Ieri, 27 luglio, è entrato in vigore il provvedimento emanato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito ai giochi inibiti in Italia. Tra questi c'è anche Polymarket, nuovo sponsor della Lazio...

NOTIZIE POPOLARI
fresneda

Calciomercato Roma, confermato l'interesse per Fresneda: servono 15-18 milioni per far cedere lo Sporting

lug 27, 20:37
Mbaye

Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Mbaye offerto a Liverpool e Manchester City. Entrambi i club apprezzano il classe 2008

lug 27, 13:25
nusa

Calciomercato Roma, stallo per Nusa: il giocatore prende tempo, il Lipsia non ha bisogno di vendere

lug 27, 22:47
Nusa

Roma, a Castro la maglia numero 9. Nusa apre: si tratta con il Lipsia

lug 28, 8:24
logo as roma

Stampa Romana, è scontro con il club giallorosso: "Inaccettabile i giornalisti nei negozi"

lug 27, 16:04
Alajbegovic

Calciomercato Roma: si continua a lavorare per Alajbegovic. Napoli, Juve e Atalanta in corsa ma il Chelsea resta in vantaggio

lug 28, 10:11
VAI AL CANALE
Foto
L'arrivo di Castro a Roma 27.07.2026

L'arrivo di Castro a Roma 27.07.2026

Amichevoli: Cannes-Roma 3-3 26.07.2026

Amichevoli: Cannes-Roma 3-3 26.07.2026

Loading